“Peggio i politici che ‘si interessano’ sotto elezioni, o i cittadini che fanno lo stesso?”

Il quesito del giorno

E’ consuetudine dire nel periodo elettorale: “Questi politici, sempre gli stessi: si interessano dei problemi della città solo durante le elezioni. Così per la Provincia, così per le Regioni. Il tutto per voti e consensi“. Giustissimo. La valenza, l’interesse, la progettualità, il benessere di una qualsiasi comunità è correlato proporzionalmente a un interesse costante, continuo, a piani e a progetti, soprattutto a media e a lunghissima scadenza. Nulla di rilevante, del resto, è stato realizzato in poche ore.

Il punto che ci riporta al quesito del giorno è questo: “Peggio i politici allora, qualora ci sono, interessati ai problemi della comunità solo nel periodo elettorale, o ancora più stupidi, ignoranti, stolti, e vili, quei cittadini che strumentalizzano tutto in chiave elettorale, poiché si vendono il bene della città per sostenere un candidato rispetto a un altro?”.

Problemi che loro stessi (i cittadini) avevano sotterrato da anni, tornando ora magicamente in auge. Un utilizzo della problematica dunque a tempo, una criticità da manifestare a orologeria.

Ma non bisognerebbe interessarsi alla comunità, alla propria, a quella che sarà lasciata alle future generazioni, ai figli, ai nipoti, a tutti, sempre, e soprattutto senza far prevalere un’opinione rispetto ad un’altra solo per il denaro, per una promessa, per un posto di lavoro, per un favore?

Quando siete in mezzo alla folla, fate di non ismarrire voi stessi. (Arturo Graf)

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it