Peschici, file lunghissime all’imbarco per le Tremiti. “Mai vista tanta gente”

(retegargano) “Siamo stati costretti a triplicare le corse per le isole Tremiti a causa delle migliaia di richieste che da alcuni giorni ci stanno arrivando. Mai vista tanta gente come in questo mese di agosto“. I titolari della compagnia navale NL Adriatica di Peschici non sanno più come portare i turisti alle Isole Tremiti, e le prenotazioni fioccano anche per i prossimi giorni. “Non ci aspettavamo tutta questa gente, viste le premesse della vigilia, invece…” Invece il Gargano sta facendo registrare il tutto esaurito. A Peschici come nelle altre località turistiche anche per tutta la prossima settimana non si trovano posti per dormire. Tutto pieno. E c’è chi scommette anche per le prime due settimane di settembre.

Fonte: retegargano