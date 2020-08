Puglia 2020, Riccardi non si candida ma sostiene Emiliano con Lucia Triggiani

(retegargano) L’ex sindaco di Manfredonia alla fine ha desistito, e a meno di 24 ore dalla presentazione delle liste per le candidature alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre decide di non candidarsi. Ma attenzione, sosterrà l’ex consigliera comunale Lucia Triggiani, da sempre vicina a Riccardi, che sarà una delle candidate di punta della lista CON, una delle due civiche di Michele Emiliano. Sale a 9 (10,ndr) il numero dei manfredoniani candidati nelle varie liste a sostegno dei vari schieramenti: Paolo Campo (PD), Giandiego Gatta (Forza Italia), Cristiano Romani (Lega), Innocenza Starace (Italia in Comune), Guglielma Lecce (M5S), Anna Maria Vitulano (Cittadini Pugliesi), Noemi Frattarolo (Italia Viva), Ciro Famiglietti (Partito Animalista), Lello Castriotta (Fratelli d’Italia) e infine Lucia Triggiani (CON EMILIANO). (RETEGARGANO)