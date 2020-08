Regione Puglia,P.L.B. e Atradius Credit Insurance

La vicenda origina nell’anno 1997. La società consortile Pacchetto localizzativo Brindisi(P.L.B.) firma con il Ministero del Lavoro l’intesa per la realizzazione del Programma sviluppo zona Brindisi e un aiuto economico a carico del Fondo sviluppo.

Successivamente la Commissione europea concede una “sovvenzione globale per area di crisi di Brindisi pari a 25 milioni di Ecu” affidandone la gestione ai referenti di P.L.B.

Il Ministero dell’Economia italiano il 3 agosto 2001 comunica la possibilità di accelerare i pagamenti degli Organismi intermediari gestori delle Sovvenzioni Globali tramite anticipazione da parte delle Regioni dietro rilascio di fideiussione.

La Ragioneria della Regione Puglia si dichiara pronta ad accordare la rata di saldo a sostegno degli Organismi sopradetti a fronte però della garanzia fideiussoria.Società Italiana Cauzioni quindi emette il 7 giugno 2002,su richiesta di P.L.B., polizza a vantaggio della Regione.

La Giunta regionale con delibera del giorno 8 agosto 2002 dispone la liquidazione in anticipo del saldo nella misura di 5.745.000,00 euro a beneficio della compagine Pacchetto localizzativo Brindisi.

I membri della Commissione europea nell’anno 2005 riferiscono di aver convalidato in via definitiva l’importo spettante a titolo di saldo per la chiusura finanziaria della Sovvenzione Globale pro area crisi di Brindisi, in euro 1.099.653,06, che ha corrisposto a P.L.B. e che questa ha restituito alla Regione Puglia in luogo della maggiore somma dell’anticipazione ricevuta.

I vertici della Regione pugliese in data 2 novembre 2006 procedono all’escussione della garanzia nei confronti di Atradius Credit Insurance N.V. sede legale Madrid subentrata nel ramo di azienda Cauzioni e Assicurazioni credito di Sic per la differenza quantificata in 4.645.346,94 euro.

I manager di Atradius Credit Insurance il 19 dicembre 2006 citano Regione Puglia e P.L.B. davanti il Tribunale di Roma chiedendo che fosse “dichiarata invalidità fideiussoria della stessa prestata a garanzia delle somme versate da Regione a Pacchetto Localizzativo Brindisi”.

La Regione,tramite il suo difensore avv.Angelo Schittulli, si costituisce in giudizio auspicando il rigetto della domanda di Atradius Credit Insurance e la condanna della società spagnola e in via subordinata P.L.B. al pagamento di 4.645.346,94 euro.

Il Tribunale di Roma con sentenza del 17 luglio 2017 accogliendo la richiesta di Atradius Credit Insurance stabilisce “ l’inefficacia della polizza fideiussoria,rigettando la domanda della Regione ”. I Giudici condannano P.L.B. a versare 3.985.311,50 euro nelle casse della Regione Puglia e quest’ultima alla rifusione delle spese di lite,43.773,60 euro, in favore del legale di Atradius Credito y Caucion S. A. de Seguros y Reseaseguros(già Atradius Credit Insurance N.V.).

Non finisce qui.

La Regione Puglia ha proposto appello,il giudizio risulta tutt’oggi pendente.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 21 agosto 2020.