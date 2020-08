Riccardi “Negli ultimi anni, contro di me un massacro costruito ad arte”

Manfredonia, 21 agosto 2020. ๐—–๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ด๐—ถ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ, ๐—บ๐—ฎ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ฒ. Ed il problema nasce quando ad emettere giudizi sono le persone, magari quelle stesse che vanno a cena con gli onorevoli che cercano in tutti i modi di fare fuori il sottoscritto, politicamente parlando”. Cosรฌ, esordendo in un lungo post su facebook, il giร sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, nel giorno della sua non candidatura per il prossimo consiglio regionale pugliese.

“Sono sicuro – scrive – di poter dire che ๐—ป๐—ฒ๐—ด๐—น๐—ถ ๐˜‚๐—น๐˜๐—ถ๐—บ๐—ถ ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ถ ๐—ป๐—ฒ๐—ถ ๐—บ๐—ถ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ ๐˜€๐—ถ ๐—ฒฬ€ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜‚๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐˜‚๐—ป ๐—บ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ costruito ad arte per poter eliminare un soggetto evidentemente scomodo. Lโ€™ultimo atto รจ lo scioglimento del Comune di Manfredonia per mafia. Un marchio che la nostra cittร si porta dietro e che รจ stato determinato, con molta probabilitร , semplicemente per mettere in un angolo Angelo Riccardi. Penserete che stia esagerando. Non voglio dilungarmi troppo e mi limiterรฒ a pochi, ma chiarissimi esempi. Nella relazione che ha determinato lo scioglimento, si parla di interdittive antimafia nei confronti di alcune societร di Manfredonia. ๐—ค๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐—ถ ๐—ป๐—ผ๐—บ๐—ถ: ๐—น๐—ฎ ๐—•๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—บ๐—ฒ, ๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—š.๐—Ÿ. ๐—œ๐˜๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—š๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ง๐—ฟ๐—ถ๐—ฏ๐˜‚๐˜๐—ถ, ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—”๐—ฑ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฆ๐—ฝ๐—””.

“Ebbene, con provvedimento dello scorso 4 aprile, la Corte dโ€™Appello di Bari ha accolto il ricorso della Biessemme srl di Manfredonia, relativa allo stabilimento balneare โ€œ๐—•๐—ฎ๐—ด๐—ป๐—ถ ๐—•๐—ผ๐—ป๐—ผ๐—ฏ๐—ผโ€ di Siponto, sospendendo cosรฌ gli effetti dellโ€™interdittiva antimafia della Prefettura di Foggia del 7 novembre 2018. Il complesso aziendale รจ rientrato nella disponibilitร della srl. Dunque, la Biessemme ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฒฬ€ ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฎ ๐˜‚๐—ปโ€™๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ ๐—บ๐—ฎ๐—ณ๐—ถ๐—ผ๐˜€๐—ฎ e Bagni Bonobo ha regolarmente riaperto. Ed รจ sotto gli occhi di tutti. E ancora, il 16 marzo 2020 il Tribunale di Bari ha disposto che, tra i dipendenti di Gestione Tributi, il parente di un pluripregiudicato era in organico prima che la societร Adriatica, poi colpita da interdittiva, entrasse nella compagine sociale. ๐—”๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—”๐—ฑ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฒฬ€ ๐—ฝ๐—ผ๐—ถ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฎ ๐˜‚๐—ปโ€™๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ ๐—บ๐—ฎ๐—ณ๐—ถ๐—ผ๐˜€๐—ฎ.

E infine, come indicato nellโ€™atto della Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia pubblicato il 14 agosto 2020, ๐—ถ๐—น ๐—ง๐—”๐—ฅ ๐—ต๐—ฎ ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐˜‚๐—น๐—น๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—นโ€™๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—™๐—ผ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ฎ ๐—ป๐—ฒ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—š.๐—Ÿ. ๐—œ๐˜๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ che รจ stata reintegrata nellโ€™esercizio di ogni facoltร . Alla fine della fiera, ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐˜€๐˜‚ ๐—ฐ๐˜‚๐—ถ ๐—ฝ๐—ผ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—น๐—ฎ ๐—ณ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ผ๐˜€๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ต๐—ฎ ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ผ ๐˜€๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐—ด๐—น๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—–๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—บ๐—ฎ๐—ณ๐—ถ๐—ฎ ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ผ๐—น๐—ถ๐˜๐—ถ.

๐—ก๐˜‚๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฒฬ€ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐˜€๐—ฎ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ, ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฒ, ๐˜€๐˜‚๐—น๐—น๐—ฎ ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฅ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—–๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ, integralmente diffusa agli organi di stampa, in violazione a tutte le garanzie di riservatezza, previste dalla legge a tutela degli interessati. รˆ cosรฌ difficile risalire a chi ha gestito con cosรฌ tanta disinvoltura le notizie contenute? Non credo. ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—น๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ, ๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฐ๐—ต๐—ฒฬ ๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ, ๐—ฎ ๐—บ๐—ฒ ๐—ฒฬ€ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—นโ€™๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฒ ๐˜€๐˜‚๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป๐˜‚๐—ฎ ๐—ฎ๐—ฑ ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ผ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ.

E ๐—ถ๐—ป ๐— ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฝ๐—ถ๐—ผ ci sono tre commissari chiamati a svolgere un lavoro di โ€˜bonificaโ€™ che non hanno mai cominciato e non potranno mai cominciare, perchรฉ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฐโ€™๐—ฒฬ€ ๐—ป๐˜‚๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฏ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ.

E nessuno ne parla. Tutto va bene. Credo nella giustizia, ma forse qualcuno dovrebbe cominciare a fare qualche verifica su chi si รจ occupato e si sta occupando della vicenda Manfredonia. E magari ๐—ฐ๐—ถ ๐˜€๐—ถ ๐—ฑ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ฒฬ ๐˜‚๐—ป ๐—ผ๐—ป๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐—ฒ ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ณ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ถ๐—ป๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐˜€๐—ผ๐˜๐˜๐—ผ๐˜€๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—น๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ด๐—น๐—ถ โ€˜๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถโ€™, ๐—ฝ๐—ผ๐—ถ๐—ฐ๐—ต๐—ฒฬ ๐—ฒ๐˜ ๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜‚๐—ป ๐—–๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐˜€๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐—น๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—บ๐—ฎ๐—ณ๐—ถ๐—ฎ. Mentre รจ noto a tutti che con la presentazione delle liste saranno in tanti, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, i candidati impresentabili secondo il codice di autoregolamentazione disposto dalla commissione antimafia.

Questo modus operandi merita una riflessione. Certa gente non puรฒ vantare nessuna iniziativa a favore della nostra cittร e da sempre campa vergognosamente senza nessun consenso elettorale, ma grazie alle congiure di palazzo e con i โ€˜paracadutiโ€™ del capo corrente di turno di cui sono al servizio di volta in volta, si liberano degli avversari prima di una competizione elettorale, sapendo bene che altrimenti sarebbero ridicolizzati. ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฏ๐—ฟ๐˜‚๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ผ ๐—ฎ๐—ฑ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ฎ ๐—ถ๐—ป ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฎ ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐˜€๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ผ๐—ฑ๐—ฎ: ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ, ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐˜€๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—บ๐—ฎ๐—ณ๐—ถ๐—ผ๐˜€๐—ผ ๐—ฒฬ€ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ผ. Credo nella giustizia, ma ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ด๐—ถ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐—บ๐—ฒ e a fare un poโ€™ di luce su questa vicenda ormai diventata paradossale”, conclude Angelo Riccardi.