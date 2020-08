San Giovanni Rotondo, 2 auto in fiamme nel raggio di 200 metri

San Giovanni Rotondo, 21 Agosto 2020. In fiamme 2 autovetture nella notte in via Soldato Antonio Massa. Da raccolta dati di Stato Quotidiano sono 2 i mezzi coinvolti dall’incendio parcheggiati a 200 metri di distanza. Sul posto i carabinieri della compagnia di San Giovanni Rotondo e i vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia.