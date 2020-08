Sarcone “Positivi ad Ascoli Satriano? Sistema informativo scadente”

“Purtroppo dobbiamo riscontrare che in questa seconda ondata il sistema informativo sta funzionando peggio che nella prima, soprattutto dopo la redistribuzione delle responsabilità in ambito sanitario in tema di contrasto al COVID”. Lo dice (fonte ilmegafono.eu) il sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone, commentando gli ultimi casi di positività al Covid_19 nel Comune dei Grifoni. Ad oggi sarebbero 8 i cittadini attualmente positivi.

“Oggi i sindaci sono gli ultimi a sapere dei casi positivi nelle città, lo vengono a sapere o tramite vox popoli oppure tramite il bollettino regionale e questo non consente di adottare dei tempestivi provvedimenti nell’interesse della salute pubblica. Ai miei concittadini chiedo di indossare la mascherina e di essere prudenti, nelle prossime ore adottero delle ordinanze più restrittive sul territorio comunale”.