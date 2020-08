Troia, esplosione distrugge abitazione rurale (fotogallery)

Foggia, 21 agosto 2020. A Troia, in contrada Titoloni, all’interno di un’abitazione rurale in aperta campagna, si è verificata un’esplosione, causata probabilmente da una bombola di gas ad uso domestico, che ne ha provocato il crollo parziale. Al momento si registra un ferito, uomo da identificare, comunque cosciente e che è salito in ambulanza sulle proprie gambe, e una donna, anch’essa da identificare, apparentemente illesa. Non dovrebbe esserci nessuna persona sotto le macerie. Sul posto i Carabinieri e il personale del 118.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI, FOGGIA 21.08.2020