110 anni fa uno dei più grandi furti d’arte della storia

Manfredonia (Foggia), 21/08/2021 – 21 Agosto 1911. Sono passati 110 anni fa quello che è stato uno dei più grandi furti d’arte della storia, quello della Gioconda di Leonardo Da Vinci. La mattina del 22 Agosto 1911 infatti, un pittore è un incisore francesi: Louis Béroud e Frederic Laguillermie si erano recati al Museo del Louvre e avevano notato l’assenza della Monna Lisa. Cercata invano all’interno del museo, rimase l’ultima tragica ipotesi: il dipinto era stato rubato.

Avvisato il capo della sicurezza Poupardin del furto, ne fu data notizia solo il giorno successivo e tutto il paese venne messo in allarme. Vi furono vari accusati tra cui spiccarono due nomi celebri nel panorama artistico francese, quelli del poeta Guillaume Apollinaire e il celebre pittore spagnolo, inventore del cubismo,Pablo Picasso. Fu anche proposta una ricompensa di 25.000 franchi nel caso di ritrovamento dell’opera. Dopo varie indagini si credette che l’autore del furto fosse stato uno degli operai del museo del Louvre. passarono 2 anni e il 24 Novembre del 1913 venne recapitata al collezionista Alfredo Geri, una lettera in cui veniva proposta, la lettera era firmata Monsieur Léonard V. Presentatosi alla vendita insieme al direttore della Regia Galleria di Firenze è preso in custodia il quadro con l’obiettivo di esaminarlo, l’autore del furto venne arrestato il giorno dopo dai Carabinieri.

Questo”Lupin de noartri” altri non era che un imbianchino italiano, tale Vincenzo Peruggia. Il motivo del furto, stranamente, non fu l’avidità ma il desiderio di restituire all’Italia il capolavoro di Leonardo Da Vinci che nei pensieri del Peruggia, era stato rubato da Napoleone Bonaparte durante i suoi viaggi nel Bel Paese. Al processo vennero riconosciute diverse attenuanti, tra cui l’infermità mentale, riducendo la pena del Peruggia fino a 7 mesi e 8 giorni, praticamente nulla per quello che è considerato il primo grande furto d’arte operato da una singola persona.

La vicenda di Vincenzo Peruggia destó molte simpatie sia tra i francesi sia tra gli italiani, che consideravano e considerano L’imbianchino un patriota. Dopo un periodo di esposizioni in Italia, la Gioconda ritornó in pompa Magna a Parigi, dove risiede ininterrottamente e legalmente da più di un secolo.

A cura di Piercosimo Zino