MeetUp5SManfredonia: “Caro Emiliano le alleanze con chi non ha responsabilità sul passato”

“In quanto attivisti, ci troviamo in pieno agosto a dover rispondere con una sintetica nota alle dichiarazioni rilasciate dal Presidente Emiliano sulla eventualità di riaprire un dialogo Pd- M5S- Con a Manfredonia.

Bene, vorremmo precisare che la base di attivisti che supporta il M5S, non è disposta a trattare il MoVimento come una semplice bandierina da posizionare a proprio piacimento con quello o quell’altro gruppo politico. Eravamo e siamo sempre più orgogliosamente convinti che dopo i recenti e gravi avvenimenti che hanno coinvolto la nostra comunità, la lista del Movimento 5 Stelle di Manfredonia non possa prescindere dal considerare solo alleanze con chi realmente ha chiara la volontà di una netta discontinuità con il passato, dimostrandolo non solo a parole, ma con i fatti. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri elettori.

Specifichiamo, inoltre, che anche con la nuova riorganizzazione del MoVimento, le alleanze non potranno non tener conto della storia politica locale. Sui territori deve prevalere l’opinione di chi vive ogni giorno la politica e non futili valutazioni opportunistiche. Seppur apprezzando e condividendo il nuovo percorso intrapreso, tra di noi militano attivisti ed ex candidati alle amministrative che non dimenticano il fuoco originale del primo MoVimento”.

Il MeetUp 5 Stelle Manfredonia