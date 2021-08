Puglia, nuova tragedia sulle strade: 22enne si schianta contro un muro

Lecce, 21/08/2021 – (ilgallo) Attorno alle 4 di questa mattina un giovane di Alessano è deceduto a causa di un bruttissimo schianto a bordo della sua macchina. G. T., 22 anni, studente universitario, per la bella stagione aveva trovato un impiego presso un ristorante.

Stava rientrando a casa proprio dal lavoro, percorrendo la provinciale Specchia-Alessano, quando ha perso il controllo della Toyota Yaris, vecchio modello, che guidava. All’altezza di una curva, è uscito dalla carreggiata andando a sbattere contro un muro. La vettura è rimbalzata nella campagna adiacente la sede stradale, finendo completamente distrutta tra gli alberi d’ulivo.

(fonte: norbaonline)

Il 118 non ha potuto nulla. Troppo gravi le ferite riportate: il giovane è morto sul colpo. Sul posto anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Tricase. I carabinieri della Compagnia di Tricase hanno effettuato i rilievi. Sul muro in cemento colpito dall’auto sono evidenti i segni dell’impatto. La vettura, poi, è carambolata decine di metri più in là. Nella mattinata di oggi le operazioni di rimozione del mezzo e di messa in sicurezza della zona. (ilgallo)