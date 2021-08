Tutolo chiama Tricarico, Lucera e S. Severo insieme nella difesa della Capitanata

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 21 agosto 2021. Il consigliere regionale Antonio Tutolo, di Lucera, e Nazario Tricarico – candidato alle scorse elezioni a sindaco di S. Severo con una piccola coalizione, risultato 5 mila voti- insieme in un video. Tutolo ha lanciato un appello ai tutti i sindaci dei 61 comuni della provincia di Foggia, ai consiglieri e al presidente Nicola Gatta per affrontare alcuni temi urgenti e per “svegliare” la politica.

Com’è noto, per il 30 agosto ha organizzato l’occupazione della statale 16 per concentrare l’attenzione sui problemi della Capitanata. Tricarico è fra quelli che hanno aderito all’iniziativa, ma non l’unico, ha preannunciato il consigliere regionale.

“Siamo abbandonati dallo Stato- ha detto Tutolo- ho paura del futuro di questo territorio. Ma qual è l’idea di sviluppo che vogliono dare, siamo destinati alla desertificazione, demografica ma non solo, con i giovani che vanno via, la mancanza di infrastrutture che blocca gli investimenti, problemi sociali e di sicurezza. Non c’è alcuna fiducia che con le risorse del Recovery plan poi quelle opere saranno fatte.

In cambio delle cambiali che firmiamo quali sono le opere? Serve l’acqua se vogliamo fare agricoltura, solo con il grano ci sarà poca manodopera e produttività, l’acqua aumenta pil e occupazione. Ma non ci sentono da un orecchio, dobbiamo attrarre l’attenzione, stufi di essere relegati ai margini, non possiamo essere solo quelli che pagano il conto. “La diga di Piano dei limiti la si vuol fare o no? Rischiamo da un giorno all’altro di restare senz’acqua sia nelle case che nei terreni”. Riguardo alla sicurezza ha aggiunto: “Con la criminalità più agguerrita e una delle province più estese geograficamente abbiamo un solo Tribunale e nemmeno una Corte d’appello”.

Sulla statale16 ha ribadito il concetto dei soldi stanziati ma non utilizzati: “Il mio è un grido di dolore, non possiamo correre dietro alle emergenze la politica deve programmare. I soldi del Recovery sono l’occasione della vita, se li avremo ci salveremo altrimenti possiamo programmare la nostra dipartita, una lenta agonia per cui non potremo prendercela con nessuno”.

Nazario Tricarico ha subito ricordato la recrudescenza della criminalità a S. Severo e che, in 15 giorni, due bambini sono stati feriti da colpi di arma da fuoco. “Di fronte a questo la politica risponde con i post su facebook e con i comunicati stampa. Ma dobbiamo uscire dagli schemi, dai ruoli, dai formalismi, bisogna investire su prevenzione e non solo repressione, sullo sviluppo, sul lavoro. Potenzialmente ci sono 300mila ettari in provincia di Foggia che possono essere lavorati aumentando la produzione di 4mila euro, soldi che sono occupazione e indotto. E come si risolve? Con il problema del secolo, l’acqua”. Ha poi parlato della statale 16 che nel tratto Foggia- S. Severo è “un cimitero di cui la burocrazia si porta i morti sulla coscienza”, un problema di sicurezza e di sviluppo, ha concluso Tutolo.