“Un inspiegabile blackout sul lungomare di Manfredonia”

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 21 agosto 2021. Il lungomare di Manfredonia, nel tratto compreso dal lido Titta sino all’acqua di Cristo, da alcuni giorni, in particolare dal 19 agosto, dalle ore 21 alle ore 24,00 circa è privo di illuminazione pubblica.

Un lungomare abbellito, per la prima volta ed a spese dei commercianti, di bellissime luminarie, singolare attrazione estiva, privato inspiegabilmente di illuminazione, come segnalato da molti cittadini alla redazione. La domanda che molti si pongono è ovviamente il motivo per cui quel tratto di lungomare non sia illuminato da qualche giorno mentre tutto il resto del lungomare, a partire da piazza castello e sino alla capitaneria lo sia.

Se fosse un problema elettrico in corso di risoluzione, giusto sarebbe informare la popolazione, soprattutto perché la illuminazione notturna serve non solo per evidenziare la bellezza del lungomare ma soprattutto per la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti che transitano in quel tratto di strada.

In attesa di conoscere le motivazioni del black out a tempo, si spera che gli uffici comunali competenti vogliano comunicare ai cittadini, che ne hanno diritto, le cause per cui il tratto di lungomare in questione, per tre giorni ed a tempo determinato, sia stato privato di illuminazione pubblica.

Antonio Castriotta