Lucera, il padrone sta male: appello social per far adottare due cagnolini

Lucera (Fg), 21 agosto 2022, (FoggiaToday) – Mario non potrà più occuparsi di loro per gravi motivi di salute. Sui social scatta il tam-tam per trovare una nuova famiglia a Rex e Nina, due cani “dolcissimi, equilibrati, coccoloni, che socializzano con le persone”, recita l’appello.

L’uomo, che non ha familiari su Lucera, per gravi motivi di salute non può e non potrà in futuro occuparsi dei suoi due amici a quattro zampe. Rex e Nina, che non capiscono la gravità della situazione, “si stanno lasciando andare perché non vedono più il loro amato Matteo”.

Il primo è un pastore tedesco puro, nonostante i suoi 12 anni è un giocherellone e riesce ad interagire con tutti; Nina, invece, è una meticcia circa 15 kg, 7-8 anni di età. E’ un po’ timida, ma adora le coccole. Per loro, si cerca una adozione di coppia in casa con giardino.

L’appello è stato rilanciato anche dal sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta: “Spero che la nostra comunità, tramite l’adozione di questi due dolcissimi cagnolini, possa donare serenità d’animo al loro padrone Matteo, che pur di non abbandonare i suoi amati cani ha rischiato di perdere la vita ed è tutt’ora ricoverato ed in gravi condizioni. Il mio è un appello, spero utile, a trovare una casa e tanto amore per questi due splendidi cani”, conclude. (FoggiaToday)