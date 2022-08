Manfredonia (Fg), 21 agosto 2022 – È un 46enne originario dei Monti Dauni, l’uomo ritrovato cadavere ieri in mare in località Siponto, a Manfredonia. Le indagini sono ancora in corso.

L’uomo indossava un costume e un paio di occhialini per il nuoto, probabilmente è deceduto per un malore mentre nuotava in mare.

Ad accorgersi del cadavere che galleggiava sono stati alcuni bagnanti che hanno riportato a riva l’uomo nel tentativo di prestargli i primi soccorsi: purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.

Del caso si stanno occupando i carabinieri, la vittima è un 46enne originario di Motta Montecorvino, nel Foggiano.