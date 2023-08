Allegri: trasformare la mancanza della Champions in opportunità

Che effetto fa ripartire senza il fiato sul collo della giustizia sportiva:

“E’ stato importante, una liberazione dopo i mesi passati, siamo contenti di questa vittoria, c’è però solo da migliorare. Il primo tempo è stato buono, nella ripresa c’è da crescere, le due fasi si potevano fare meglio, ecco perché dobbiamo continuare a lavorare con i piedi per terra, andando molto piano. Non dobbiamo essere soddisfatti, normale che c’era caldo, ma bisogna fare ancora meglio, non bisogna bearsi di quanto fatto bene, anzi analizzare quanto sbagliato”.

Weah? C’è stata un attimo di incertezza nei cambi?

“Domani si taglia i capelli perché se li è toccati cento volte, poi Weah sappiamo che ha qualità, volevo mettere Kostic, poi Chiesa e Cambiaso hanno chiesto il cambio e allora i piani sulle sostituzioni sono cambiati”.

Ora una settimana di lavoro:

“Non giocare ogni tre giorni ci mancherà molto, per questo dobbiamo mettere tutta la voglia di lavorare, dobbiamo trasformare l’assenza dalla Champions League in opportunità per lavorare al meglio”.

