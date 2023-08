Basta: “Ingenerosa e parziale la nota della Bottega degli Apocrifi”

(comunicato stampa). “Ingenerosa e parziale. Con molto stupore e rammarico ho preso visione della nota di teatro bottega degli apocrifi in cui sono contenute motivazioni inesatte rispetto ai motivi dell’annullamento dello spettacolo “Tutti i cinema di domani”.

Questa Amministrazione, nonostante tutte le difficoltà a cui far fronte, ha sempre dimostrato grande attenzione e spirito di collaborazione rispetto a questo presidio culturale ed artistico che Manfredonia può vantare. Dopo diversi anni lo scorso anno autunno per volontà del sindaco Gianni Rotice, è stato ripristinato il capitolo di spesa per il sostegno alla stagione invernale di prosa, così come quest’estate, nonostante il Piano di riequilibrio finanziario della Corte dei Conti sino al 2045, ho ritenuto che fosse ripristinato il “Manfredonia Festival” (con somme esigue rispetto al passato), all’interno del quale è stata prevista una quota (6mila euro) per le attività di Bottega degli Apocrifi a sostegno del loro “Mille di queste Notti”.

La valenza culturale e sociale delle loro attività è stata ritenuta importante dal Comune di Manfredonia tale da inserirle anche nei fondi dell’Assessorato al Welfare per il sostegno e l’integrazione dei soggetti più fragili e a rischio.

Veniamo al punto dell’annullamento spettacolo. Al momento della discussione e definizione delle proposte da inserire nel “Manfredonia Festival”, per gli aspetti logistici ed economici non è stata indicata la necessità di un bus (per le capacità di spesa del Comune sono stati anche ridotti i km di percorrenza delle linee urbane), emersa solo un paio di settimane fa quando il cartellone è stato da tempo approvato con i dovuti atti amministrativi.

Nonostante ciò, abbiamo attivato tutti i canali possibili e necessari per trovare una soluzione. Oltre al gestore della rete urbana (come avvenuto in maniera programmata lo scordo inverno trovando la massima disponibilità di Amministrazione e società), sono state contattate anche altre società di autotrasporti che non hanno fornito proposte economiche e logistiche utili al progetto di Bottega degli Apocrifi.

Segnalata la necessità in fase di analisi del progetto, come Amministrazione, ci saremmo potuti attivare per tempo anche per una possibile variazione di bilancio che potesse permettere l’individuazione di ulteriori risorse per implementare la necessità del bus urbano.

Tanto era opportuno precisare affinché cittadini e spettatori avessero il quadro completo oggettivo della vicenda.

Rispetto alle risorse finanziarie a disposizione, questa Amministrazione sta investendo una percentuale importante per la cultura e ci dispiace che tutto poi venga ridotto ad una dannosa polemica che non fa bene a niente e a nessuno”.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Manfredonia, Giuseppe Basta

(comunicato stampa).