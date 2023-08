Manfredonia. Comitato Festa Patronale: i nomi. Presidente: Francesco Brunetti

Manfredonia – Con recente atto, la Giunta comunale di Manfredonia ha preso atto della avvenuta costituzione del Comitato per la programmazione e realizzazione delle iniziative riguardanti la Festa Patronale di Maria SS di Siponto 2023 e la Festa Patronale di San Lorenzo Majorano nel rispetto della tradizione religiosa della Città di Manfredonia.

E’ stato dato atto della designazione del Sig. Francesco Brunetti, nato a Foggia il 09.05.1957, quale Presidente pro tempore del Comitato.

E’ stato preso atto che sono stati individuati gli altri componenti del Comitato, nelle

persone di:

– PRESIDENTE – Francesco BRUNETTI – Foggia 09.05.1957

– VICE PRESIDENTE – Elvira Lucia VIRGILIO – Manfredonia 15.06.1941

– VICE PRESIDENTE – Massimo VERDEROSA – Foggia 21.08.1968

– TESORIERE – Diomira LA TORRE – Rivarolo Canavese 09.05.1969;

– SEGRETARIO – Monica Mantovano – Niterol (Brasile) 29.06.1970

– COMPONENTE – Emanuele DI SABATO – Manfredonia 04.06.1983.

E’ stato dato atto “di non prevedere l’obbligo in capo al comitato di provvedere a far timbrare al Capo Servizio Patrimonio e Economato le ricevute relative alla raccolta delle offerte, dando atto che il comitato dovrà operare secondo le disposizioni della vigente normativa, con particolare riferimento alle leggi in materia fiscale-tributaria”.