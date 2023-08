Passeggeri Gino Lisa di Foggia. “Rinnoviamo il nostro per un corso di recupero in aritmetica”

Foggia – “Sicuramente meglio tardi che mai. Riconosciamo alla Redazione di TgNorba24 ed al direttore Vincenzo Magistà la rettifica di questa mattina allo “scivolone aritmetico” compiuto qualche giorno fa sul numero di passeggeri medi al Gino Lisa e ad aver ammesso l’errore compiuto.

Nella foga di commentare i dati dei passeggeri di Aeroporti di Puglia del mese di luglio 2023, il giornalista Maurizio Marangelli aveva fatto la stessa figura del signor Giancarlo alla “Ruota della Fortuna”, parlando di 20 passeggeri medi al giorno che avrebbero volato – secondo la stessa Redazione – nello scalo di Viale degli Aviatori, suscitando l’ilarità di chi aveva ascoltato con attenzione le sue parole. Un numero evidentemente frutto di un errore nella divisione di 6.200 per 31, ovvero dei passeggeri con il numero di giorni del mese di luglio 2023, con l’intento di tirare fuori una “media”.

Ascoltando con attenzione le parole pronunciate dal Direttore questa mattina, apprezziamo molto l’aver letto ed accolto i nostri diversi comunicati stampa e post sui social che abbiamo veicolato in questi giorni per segnalare l’errore compiuto dalla Redazione.

Tuttavia, rinnoviamo l’invito al corso di Aritmetica, tenuto dagli ingegneri di Mondo Gino Lisa, che avevamo già offerto alla Redazione e al quale aggiungiamo anche un corso di Statistica reso necessario dall’aver pronunciato le parole di questa mattina in tale “rettifica”. Evidentemente il pavimento è ancora bagnato e quindi il rischio di scivoloni è alto.

A cosa ci riferiamo? Nel tentativo di giustificare l’errore compiuto e riepilogando i dati comunicati da Aeroporti di Puglia, il direttore Magistà divide 26.480 passeggeri per 212 giorni (quelli trascorsi dal 1° gennaio al 31 luglio 2023) per estrarre la (sua) media di 125 passeggeri al giorno (6 volte superiore al valore di 20 tirato fuori qualche giorno fa), per poi riprendersi successivamente analizzando il solo mese di luglio in cui i passeggeri sono stati 6.218 e dividendoli per 31 giorni per tirare fuori la media di 201 passeggeri al giorno. Citando infine una nostra segnalazione di ieri, precisa che il 20 agosto 2023 i passeggeri hanno raggiunto «addirittura il record di 402».

Dov’è ancora l’errore? Nel tentativo di estrarre questi dati puramente statistici per dare una rappresentazione della realtà del Gino Lisa. In statistica, infatti, esistono diversi tipi di media, che vanno applicati a seconda della rappresentazione che si vuole fare. Quella che adotta la Redazione del TgNorba24 è una “media aritmetica”, che può esser valida appunto quando si vuole fare una valutazione di un periodo ristretto in cui c’è una certa stabilità delle condizioni (in questo caso il numero di voli e delle tratte operate). Quindi era giusto parlare di 201 passeggeri medi al giorno nel solo mese di luglio 2023.

Quando invece si allarga l’orizzonte e si fanno valutazioni su un periodo più lungo (ad esempio dal 1° gennaio al 31 luglio), nasce il problema di considerare l’instabilità delle condizioni. Durante tutti questi mesi non sono stati operati lo stesso numero di voli e di tratte giorno per giorno, mese per mese. Esse infatti sono aumentate nel corso delle settimane. E non tutti i giorni si è volato. Quindi in questo caso non si può fare quella “media aritmetica” ma va fatta una “media ponderata”, dove i pesi sono il numero di voli operati giorno per giorno. Il valore ottenuto è molto diverso da quel 125 tirato fuori quest’oggi. Perché quel 125 non rappresenta la realtà né nel mese di gennaio né nel mese di luglio (in Statistica si parla di varianza).

Ed è per questo che proprio due giorni fa abbiamo condiviso il grafico del Load Factor mese per mese, ovvero del riempimento degli aeromobili come rapporto tra i posti venduti (proporzionali al numero di voli operati giorno per giorno) ed il numero di passeggeri che hanno volato. Questo valore è sicuramente una migliore rappresentazione della realtà delle cose, dimostrando anche in termini di marketing che il Gino Lisa ha saputo mantenere o superare le proprie performance nonostante l’aumento dell’offerta (cosa non scontata).

Siamo sicuri che gli altri aeroporti non abbiano valori di Load Factor paragonabili a quelli di Foggia? Già perché quando il Direttore improvvisa un paragone del Gino Lisa con gli aeroporti di Bari e di Brindisi (sostenendo che i numeri di Foggia «impallidiscono rispetto a quelli di Bari e Brindisi» e che «Bari fa 26.000 passeggeri ogni giorno») compie un ulteriore errore: si fa un paragone di cose diverse. Di questo ammettiamo che lo stesso Direttore si corregge e parla di «paragone ingeneroso», perché «Bari è un aeroporto internazionale, ha 40 collegamenti al giorno e Foggia è un piccolo aeroporto nazionale con 4 collegamenti e un paio di voli al giorno ed ha riaperto da meno di un anno».

Dato che si ammette «paragone ingeneroso», domandiamo al Direttore come mai ha voluto farlo. Le tecniche di comunicazione le conosciamo in molti e se non si fa attenzione al contenuto e al modo di ciò che si pronuncia, poi è difficile non apparire faziosi o alimentare il dubbio che dietro ci siano altri tipi di motivazioni che spingono tale foga.

Continuiamo a confidare nella serietà di Telenorba e della Redazione di TgNorba24, anche ascoltando la conclusione dell’editoriale, in cui si parla di «scelta politica» nel riattivare il Gino Lisa di Foggia: già perché onestamente non riteniamo che per gli altri scali citati dallo stesso Direttore (ma aggiungiamo che accade un po’ in tutto il territorio nazionale) siano state fatte scelte diverse, soprattutto quando l’ammontare dei contributi pubblici investiti nel complesso nell’ultimo ventennio possono arrivare al mezzo miliardo.

Allora perché questa severità per il Gino Lisa?”.

nota stampa Mondo Gino Lisa.