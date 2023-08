San Giovanni Rotondo, la nuova sede dell’APS “Gli Amici di San Pio” è realtà

Con la benedizione del neo Guardiano del Convento di San Pio in San Giovanni Rotondo (FG), fra Rinaldo TOTARO da Sant’Elia a Pianisi (CB), è stata aperta ufficialmente al pubblico, e quindi già operativa, la nuova sede legale dell’APS “Gli Amici di San Pio”.

Essa è ubicata al primo piano (Scala A) civico 11 della centralissima Via Santa Croce in San Giovanni Rotondo (FG) ed ospita, oltre alla segreteria ed all’ufficio di presidenza, anche le stanze per il CAF ed il Patronato. I modernissimi locali, più ampi, più accoglienti e più confortevoli sono stati concepiti per far fronte alle diverse esigenze, necessità e consulenze degli associati.

L’APS “Gli Amici di San Pio” fornisce servizi di assistenza in ambito socio-sanitario, giuridico e previdenziale a favore delle persone con disabilità e di chiunque viva in una situazione poco vantaggiosa che ad essa si rivolge.

Questi i servizi forniti: studio legale dedicato, convenzione con ASSOCRAL (fornitura di Servizi al mondo dell’Associazionismo), convenzioni con strutture alberghiere per pernottamenti a lungo termine, sportello sociale, patronato, CAF, organizzazione di progetti/eventi e di convegni, informazioni su fasi ed evoluzioni scientifiche sperimentali nel mondo, clown therapy.

«Oggi apriamo finalmente le porte al pubblico della nostra nuova sede operativa, oltre che legale e sociale. Ringrazio padre Rinaldo per aver steso la mano di San Pio sulla struttura, tutti gli intervenuti e il mio staff altamente specializzato e già pronto per dare costanti informazioni e consulenze a chi deciderà di affidarsi alla nostra associazione – dice soddisfatto Serafino Graziano Leuzzi presidente de “Gli Amici di San Pio”, che poi aggiunge – la nostra tecnostruttura nasce, non dimentichiamolo, per far valere i diritti e migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità, per rendersi portavoce dei loro bisogni, dei loro desideri e delle loro istanze per mirare ad una società che sia sempre più accogliente e soprattutto più inclusiva per tutti» – conclude fiducioso LEUZZI.