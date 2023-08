Stupro di Palermo, carcere per 2 indagati. Scarcerato il minore reo confesso

Roma – Afferma il minorenne appartenente al gruppo dei sette giovani del Foro Italico, coinvolti in un caso di stupro di gruppo ai danni di una conoscente di 19 anni, “Io ero presente in quella notte”. Con questa ammissione, durante l’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, il minore ha confessato il suo coinvolgimento.

Il giudice, basandosi sulla disposizione collaborativa dimostrata dal giovane indagato, ha optato per il rilascio con l’obbligo di dimora in una comunità. La partecipazione del minorenne all’evento era già oggetto di pochi dubbi, poiché un video del reato è stato trovato sul telefono di uno dei coinvolti, in cui è chiara la sua presenza e il suo coinvolgimento nella brutale aggressione. Tuttavia, la decisione di scarcerazione da parte del giudice è in netto contrasto con la posizione della Procura dei minori.

La procuratrice Claudia Caramanna ha annunciato l’intenzione di presentare un ricorso, poiché si tratta di reati estremamente gravi che richiedono una custodia cautelare in carcere, soprattutto considerando che dal video sembra emergere il coinvolgimento particolarmente violento del minore.

Altri tre dei sette giovani arrestati la scorsa settimana saranno sottoposti a interrogatorio nelle prossime ore davanti al giudice per le indagini preliminari.

Durante questi interrogatori, dovranno fornire spiegazioni riguardo a quanto accaduto nella notte del 7 luglio scorso. Secondo la ricostruzione delle autorità, quella notte i giovani avrebbero violentato la ragazza a turno dopo averla resa ubriaca.