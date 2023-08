Foggia – Con l’esibizione di Rocco Hunt, dinanzi a migliaia di spettatori, si sono conclusi quattro giorni di spettacolo e buona musica con artisti di livello internazionale per Suoni in Cava festival di Apricena, che hanno portato la città al centro della scena artistica e turistica di questa estate, con record di presenza per tutte le serate.

“La Città di Apricena è stata lieta di accogliere i tanti turisti e visitatori che ci hanno accompagnato in questo percorso vissuto in una atmosfera naturalistica unica, è questo il miglior biglietto da visita per la nostra realtà, per il Gargano e per l’intero territorio!”, ha detto il sindaco di Apricena, Ing. Antonio Potenza.

Di seguito foto, video, e momenti salienti dell’edizione 2023 di Suoni in Cava Festival ad Apricena.