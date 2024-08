Nel 1939, la Festa Patronale in onore di Maria Santa Maria Maggiore di Siponto, ebbe luogo come da antica tradizione, nei giorni 28-29-30 agosto e 1° settembre. Di seguito, è riportato il programma delle celebrazioni religiose e delle manifestazioni civili.

GIORNO 28 AGOSTO

ore 19,30 – Apertura dei festeggiamenti con sparo di grossi petardi “i calecasse”.

Ore 20 – Il Gran Concerto Bandistico “Città di Taranto”, rese il rituale omaggio alla venerata protettrice in Cattedrale e successivamente il saluto alla Cittadinanza.

Ore 21-23 – Servizio d’orchestra del predetto Concerto in Piazza della Rivoluzione (Piazza Municipio).

GIORNO 29 AGOSTO

Ore 4 – Suono di tutte le campane e sparo di (granate) mortaretti.

Dalle ore 6 alle 9, il tradizionale giro per la città, dei complessi bandistici di Taranto e di Manfredonia. Alle 10 in Piazza della Rivoluzione, matinèe con le due suindicate Bande.

Alle ore 19, in Cattedrale, S.E. Rev.ma Mons. Comm. Arcivescovo Andrea Cesarano, assistito dal Capitolo Metropolitano Sipontino, celebrò i Vespri Pontificali.

Alle ore 19,30 accensione luminarie in Corso Manfredi e Piazza Duomo.

Dalle ore 20 in piazza Duomo, esibizione dei Complessi bandistici di Taranto e di Manfredonia.

GIORNO 30 AGOSTO

Dalle ore 7 giro per le vie della Città dei due concerti musicali impegnati nella Festa.

Alle 10,30 – Servizio d’orchestra in Piazza delle Rivoluzione del Gran Concerto Bandistico “Città di Taranto”.

Alle 10, in Cattedrale l’Arcivescovo Andrea Cesarano assistito dal Rev.mo Capitolo Metropolitano sipontino, officiò il solenne Pontificale con omelia. Nel corso della funzione religiosa, alla presenza di Autorità e componenti Comitato Festa Patronale, fu eseguita la Messa “Te Deum Laudamus” di Perosi, con coro e orchestra, cantata dai Frati Minori e diretta dal prof. Salvatore Murgo.

Ore 16 – Giro per le vie dell’abitato dei due Complessi bandistici.

Dalle 20,30 in Piazza Duomo, sulla tradizionale cassa armonica (l’artistico palco in legno decorato, illuminato e addobbato), denominata in loco “l’orchestre”, esibizione del Gran Concerto Bandistico Musicale “Città di Taranto” diretto dal M° Cav. Uff. Luigi Rizzola e del Concerto Musicale Dopolavoro Comunale “Città di Manfredonia” diretto dal M° Gioacchino Baldini.

Alle 24,30 in Piazza Marconi, già Largo Porta Foggia, fuochi d’artificio fatti brillare della ditta Pirotecnica dei fratelli Gelsomino di Manfredonia, a devozione dell’impresa di Giuseppe Brigida e Figli.

GIORNO 31 AGOSTO

Dalle ore 7 – Servizi musicali per le vie cittadine dei complessi Bandistici di Taranto e di Manfredonia.

Ore 10-12 – Matinèe in Piazza Rivoluzione (Piazza Municipio).

Ore 10 in Cattedrale messa solenne Capitolare celebrata dal Rev.mo Arcidiacono Mons. Arturo Manganaro.

Ore 17 – Solenne Processione del Sacro Quadro di Santa Maria Maggiore di Siponto con l’intervento dell’Ecc.mo Mons. Arcivescovo Andrea Cesarano e del Capitolo Metropolitano Sipontino in abito prelatizio, del Clero Secolare e Regolare e di tutte le Confraternite locali, insieme ad autorità e componenti “Comitato Festa Patronale”.

Alle ore 21, al ritiro della processione, in Piazza Duomo ebbe luogo una fragorosa batteria tenuta dai fratelli Gelsomino (bravissimi pirotecnici locali), a devozione dei Pescatori di Manfredonia.

Dalle 22- in Piazza Duomo – Concerti con i complessi bandistici “Città di Taranto” e “Città di Manfredonia”.

Ore 24,30 – Grandiosi fuochi d’artificio fatti brillare dai pirotecnici di Manfredonia, fratelli Gelsomino, a devozione della Ditta Agostino Troiano, figli e operai.

GIORNO 1° SETTEMBRE

In Cattedrale, funzioni religiose.

Ore 18 – La Sacra Icona della Madonna di Siponto, in solenne processione, ripercorrendo Viale Sipontino, fu riportata nella Chiesa di Siponto, sua antica dimora.

**Il maestro di Banda e Compositore Gioacchino Baldini, nacque a Torre Annunziata (NA) il 30.10.1877. Agli inizi del ‘900, in giovanissima età, fu direttore del Concerto Musicale di Manfredonia. Diede prestigio, alla gloriosa banda cittadina, con la quale tenne concerti non solo in Puglia ma anche fuori regione. Sempre agli inizi del ‘900, si esibì per una settimana con Banda di Manfredonia presso il prestigioso Gran Caffe’ “Gambrinus” di Napoli. Fu in seguito, direttore di altri prestigiosi complessi bandistici, come quello di Pianella (Pescara), composto da musicanti di talento denominati “i diavoli rossi”, con il quale conseguì grandi consensi artistici non solo in Italia ma anche all’estero, in particolare in Germania. Sposò Maria Capurso di Manfredonia. Dal 1933, su opera di persuasione del podestà Pietro Simone, riprese a dirigere il Complesso musicale cittadino, fino al 1939. Morì a Manfredonia il 9 luglio 1947.

fotogallery