FOGGIA – L’anno accademico 2024 si preannuncia difficile per gli studenti fuori sede delle città pugliesi, in particolare per quelli che scelgono Bari e Foggia come destinazione per i propri studi.

Secondo i dati riportati dall’ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights, i prezzi degli affitti per le stanze singole e i posti letto in doppia hanno subito un sensibile incremento rispetto all’anno precedente.

Bari: un aumento vertiginoso della domanda

A Bari, la crescita dei prezzi è significativa. Il costo medio di una stanza singola è salito a 357 euro al mese, registrando un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente.

Anche il prezzo di un posto letto in una stanza doppia ha visto un incremento, arrivando a 210 euro al mese, con una variazione positiva del 9%.

Ciò che colpisce maggiormente è l’impennata della domanda per le stanze singole, che ha registrato un incredibile aumento del 207%.

Questo dato evidenzia la crescente difficoltà per gli studenti nel trovare alloggi adeguati e accessibili, spingendo i prezzi verso l’alto in un mercato già sotto pressione.

Foggia: prezzi in calo, ma con una domanda stabile

Contrariamente a quanto osservato a Bari, la città di Foggia ha visto una diminuzione nei prezzi medi degli affitti.

Il costo medio di una stanza singola è sceso a 235 euro, con un calo del 6%, mentre un posto letto in doppia è ora disponibile a 139 euro al mese, con una riduzione dell’11% rispetto all’anno scorso.

Nonostante la diminuzione dei prezzi, la domanda per le stanze singole a Foggia è aumentata del 7%.

Questo contrasto tra la riduzione dei costi e l’aumento della domanda potrebbe indicare una sovraofferta di alloggi rispetto alla richiesta, o una maggiore capacità di contrattazione da parte degli studenti.

Il confronto con altre città pugliesi e italiane

Nel contesto regionale, Bari rappresenta uno dei mercati più costosi per gli studenti fuori sede, superando di gran lunga Foggia, che rimane una delle città con i prezzi più bassi della regione.

Tuttavia, se confrontiamo Bari con altre città italiane, la differenza è evidente: Milano, ad esempio, si conferma la città più cara con una media di 637 euro per una stanza singola.

Anche le città universitarie di Bologna e Roma registrano costi significativamente più alti rispetto a Bari, con prezzi rispettivamente di 506 euro e 503 euro per le stanze singole.

Tuttavia, l’aumento della domanda a Bari potrebbe spingere i prezzi ancora più in alto nei prossimi anni, avvicinando la città ai costi delle metropoli più costose.

L’aumento dei prezzi degli affitti a Bari rappresenta una sfida crescente per gli studenti, soprattutto in un contesto di domanda in continua crescita.

Al contrario, Foggia, pur registrando una lieve diminuzione dei prezzi, non sembra essere immune alle pressioni del mercato.

La situazione evidenzia la necessità di un maggiore impegno da parte delle istituzioni per garantire alloggi accessibili e adeguati per la popolazione studentesca in Puglia, evitando che l’aumento dei costi diventi un ostacolo all’istruzione superiore.

Città Prezzo medio singola Variazione annuale prezzo Prezzo medio posto letto in doppia Variazione annuale prezzo Variazione annuale domanda singole

Milano 637 € +4% 353 € +3% -1%

Bologna 506 € +5% 264 € +6% +7%

Roma 503 € +9% 283 € +4% +62%

Firenze 493 € +16% 245 € -1% +18%

Bergamo 448 € +9% 244 € +17% +3%

Padova 442 € +14% 237 € +6% -32%

Venezia 417 € +10% 227 € -1% +53%

Torino 409 € +8% 228 € +1% +24%

Verona 407 € +3% 221 € +4% +42%

Napoli 405 € +16% 271 € +23% +185%

Brescia 399 € +7% 252 € +3% +160%

Modena 385 € -2% 212 € -6% +8%

Trento 381 € +8% 194 € -4% +23%

Novara 375 € +6% 209 € +3% -13%

Parma 365 € +7% 190 € +4% +16%

Bari 357 € +11% 210 € +9% +207%

Ferrara 349 € +11% 222 € +22% +116%

Siena 346 € +2% 258 € +27% +58%

Genova 344 € +10% 189 € -8% +40%

Pavia 330 € +2% 221 € +14% +180%

Pisa 324 € +4% 203 € +9% +7%

Trieste 319 € +11% 183 € -3% +22%

Latina 316 € +3% 167 € -4% +87%

Udine 300 € +6% 177 € +16% +84%

Palermo 282 € +8% 170 € -14% +81%

Perugia 273 € +11% 150 € +16% +55%

Messina 265 € -3% 140 € -7% +57%

Pescara 261 € +5% 143 € +19% +8%

Catanzaro 257 € +9% 175 € +75% +52%

Ancona 251 € +5% 158 € -14% -16%

Catania 248 € +3% 174 € -3% +44%

Foggia 235 € -6% 139 € -11% +7%

Reggio Calabria 196 € -5% 128 € +6% +4%

