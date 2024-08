CERIGNOLA (FOGGIA) – Spostarsi a Cerignola con i mezzi pubblici costerà un po’ di più a partire dal 1° Ottobre prossimo.

La Giunta Comunale ha infatti deliberato un lieve aumento dei prezzi dei biglietti delle circolari.

La corsa semplice costerà un euro e dieci, quella semplice a bordo un euro e trenta.

Chi volesse invece sottoscrivere abbonamento per dodici corse dovrà pagare 9 euro e 50.

Chi prende il mezzo per recarsi al lavoro in zona industriale e vorrà usufruire dell’abbonamento per le corse pagherà 23 euro, mentre l’abbonamento mensile avrà il costo di 45 euro.