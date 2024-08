Manfredonia. Il 20 agosto 2024, il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha emesso l’ordinanza sindacale n. 8 che autorizza, in deroga all’articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), lo svolgimento di un allenamento congiunto tra Manfredonia Calcio 1932 e San Severo Calcio 1922 presso lo stadio comunale “Miramare”. La decisione è stata presa nonostante l’impianto non avesse ancora ottenuto il certificato di agibilità, un iter che, come si evince dai documenti, ha richiesto un processo lungo e complesso, segnato da ritardi e da numerose richieste di integrazione documentale.

L’Iter amministrativo per l’agibilità dello Stadio

Da atti, il lungo percorso per ottenere l’agibilità dello stadio “Miramare” è iniziato già nel 2021, con la concessione dell’impianto a Manfredonia Miramare SSD a r.l. Tuttavia, nonostante i lavori di adeguamento effettuati, lo stadio è rimasto privo di certificazione, come confermato dalla comunicazione protocollata il 6 settembre 2023 dal dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Manfredonia.

Le difficoltà non si sono fermate qui: la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CPVLPS) si è riunita più volte, rilevando carenze documentali e richiedendo ulteriori integrazioni. Anche i Vigili del Fuoco di Foggia hanno avuto un ruolo cruciale, segnalando irregolarità e dichiarando nulla la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata dalla società concessionaria. Il 2 febbraio 2024, la CPVLPS ha deciso di sospendere ogni ulteriore valutazione fino alla completa regolarizzazione documentale.

ORDINANZA CS__2024_signed

Nonostante le criticità emerse nel processo di certificazione, il 29 luglio 2024 la CPVLPS ha espresso un parere favorevole condizionato all’utilizzo parziale dello stadio, limitando la capienza e specificando che la struttura poteva essere utilizzata solo in orario diurno. La deroga concessa dal sindaco La Marca, quindi, si inserisce in un contesto in cui il pubblico interesse ha giocato un ruolo fondamentale.

L’ordinanza sindacale n. 8 del 20 agosto 2024 giustifica la deroga con diverse motivazioni: l’importanza di garantire alla comunità locale la possibilità di assistere all’allenamento della squadra, il rischio di danni economici e di immagine per la società Manfredonia Calcio 1932 e per il concessionario, nonché la volontà di evitare allarmismi infondati sulla fruibilità dello stadio.

Le condizioni dell’ordinanza

La deroga autorizza l’accesso di 200 spettatori locali alla curva lato Via Volta, imponendo alla società Manfredonia Calcio 1932 la gestione delle emergenze, incluse le misure di sicurezza e il presidio sanitario. Rimane comunque in capo alla società Manfredonia Miramare SSD a r.l. la responsabilità per l’utilizzo dell’impianto, con l’obbligo di rispettare tutte le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

L’ordinanza è stata trasmessa a diverse autorità locali, tra cui la Prefettura di Foggia e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e pubblicata nelle forme di legge, in linea con l’obbligo di garantire trasparenza e legalità nell’amministrazione pubblica.