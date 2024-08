Episcopo «Cassonetti rimossi in via Montegrappa per una petizione». Ma non è vero, ne venivano chiesti di più.

«Grande è la confusione sotto al cielo» scrive una cittadina foggiana su Facebook: l’installazione delle fototrappole a Foggia ha portato a quello che oggi viene definito “errore di comunicazione”. Il Comune di Foggia, attraverso i suoi canali social istituzionali, aveva comunicato l’arrivo delle fototrappole (è improprio chiamarle così, visti gli enormi cartelli di segnalazione). Nell’occasione, un residente del quartiere Ferrovia aveva replicato alla nota di Palazzo di Città, chiedendo la ricollocazione dei cassonetti dell’immondizia in via Montegrappa, dove vennero improvvisamente rimossi lo scorso luglio. La risposta della sindaca Episcopo, attraverso il suo profilo personale, non si è fatta attendere: «Sono stati tolti per una petizione di cittadini».

La petizione alla quale fa riferimento la prima cittadina (qui il link) è quella promossa dal comitato Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia e firmata da oltre duemila persone, che fece finalmente smuovere le istituzioni sulla situazione della zona, tanto da organizzare un presidio fisso della polizia locale subito dopo. Nella raccolta firme, tuttavia, non si legge alcuna richiesta di rimozione dei cassonetti. Anzi, tutto il contrario: il comitato ha chiesto decine di volte un aumento dei punti di conferimento dell’immondizia, specialmente nella zona più degradata del quartiere ovvero il quadrilatero con centro in via Podgora: un’area di circa 40.000 metri quadri (qui la mappa) che, dopo le improvvise rimozioni dei bidoni in via Montegrappa e in via Trieste, è rimasta sprovvista di punti di raccolta dei rifiuti per i residenti.

Ha commentato l’episodio anche Nunzio Angiola, consigliere d’opposizione: «A Palazzo di Città, dal punto di vista della comunicazione, lasciamo un po’ a desiderare. Affermazioni false subito rispedite al mittente dalle nostre teste pensanti cittadine. Non so se per trascuratezza, per disorganizzazione o, peggio, per malafede, ma la smania di rispondere a tutti sui social, poi alla fine si infrange con la dura realtà!» sottolinea in un comunicato stampa l’ex deputato. Che poi rincara la dose: «Non lo so, ma dopo che il Comune spende per gli uffici di staff un botto di soldi per la comunicazione, con simili spettacoli dice bene chi dice in queste ore che “al danno si aggiunge la beffa”».

Il caso ha suscitato qualche irritazione da parte dei cittadini foggiani: «Il sindaco nella sua risposta – ha commentato un utente – conferma che non ha il controllo reale delle varie questioni cruciali della città come invece sarebbe normale. Va bene fidarsi degli assessori ma il ruolo di sindaco impone, a mio modesto avviso, che prima si documenti e poi risponde. I problemi di Foggia non si risolvono con il concerto del 15 agosto». Scrive invece un’altra residente: «I commenti del cittadino deluso e contrariato dalle aspettative riflette uno scenario affatto rassicurante su coloro che per disorganizzazione o incompetenza non assolvono alle promesse “urlate” ormai da quasi un anno».

Nonostante la prima celere – ed errata – replica della sindaca sulla questione dei cassonetti, è passato un giorno dalla puntualizzazione del comitato Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia e dal comunicato di Angiola ma la prima cittadina non è più intervenuta sull’argomento. (NOTA STAMPA)