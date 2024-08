Fondi Europei per Rotatorie e Piste Ciclabili a Manfredonia: Un’Urgenza

I programmi di finanziamento offerti dalla Commissione Europea sono strumenti fondamentali per sostenere enti e organizzazioni nell’affrontare le nuove esigenze sociali. Ma cosa sono esattamente i fondi europei e quali opportunità offrono ai cittadini e alle organizzazioni?

Questi strumenti permettono alle organizzazioni non solo di rafforzare la loro capacità di reperire risorse finanziarie per le proprie attività e per il territorio, ma anche di aprirsi a una dimensione transnazionale, consentendo loro di affrontare i problemi da una prospettiva europea e di stringere alleanze con enti e professionisti di altri paesi.

Partecipare a un progetto europeo: Vantaggi e Difficoltà

Partecipare a un progetto finanziato con fondi europei offre due vantaggi principali: competenze e relazioni che arricchiscono il patrimonio dell’organizzazione. Questo tipo di partecipazione rappresenta non solo un’occasione per rispondere a un bisogno reale, ma anche un’opportunità per sviluppare e realizzare nuove iniziative.

Purtroppo, per molte organizzazioni i fondi europei sono ancora un mito, a causa di alcune difficoltà che spesso rappresentano una barriera. Tra queste, la burocrazia e il linguaggio tecnico, che rendono difficile comprendere appieno le opportunità offerte da questi finanziamenti.

Come Accedere ai Fondi Europei

Per accedere a questi finanziamenti non basta avere una buona idea: è necessario presentare progetti che rispondano agli obiettivi generali dell’Unione Europea e che soddisfino gli elevati standard qualitativi richiesti dalla Commissione Europea.

Innanzitutto, è importante comprendere cosa siano i fondi europei. Essi rappresentano lo strumento principale attraverso cui l’UE interviene per rendere l’economia europea più dinamica, sociale e competitiva. I fondi vengono erogati in una vasta gamma di settori, tra cui la protezione dell’ambiente, la promozione dell’innovazione e della ricerca, la formazione, la partecipazione civica e la cittadinanza europea, la protezione sociale, la difesa della salute, dei diritti e della giustizia, e la valorizzazione e diffusione della cultura.

Finanziamenti Europei: Come Ottenerli

Tutti questi programmi di finanziamento sono gestiti secondo norme rigorose per garantire un uso trasparente e responsabile dei fondi. Quando si propone un progetto per ottenere finanziamenti europei, è importante considerare alcuni aspetti chiave:

Panoramica delle Opportunità: Conoscere i principali fondi europei a gestione diretta e indiretta è essenziale per chi vuole lavorare su un progetto.

Competenze di Progettazione: Chi scrive un progetto deve saper redigere la proposta correttamente, comprendendo i documenti e i formulari richiesti.

Pianificazione del Budget: La costruzione del budget è fondamentale nella pianificazione della proposta progettuale. È necessario distinguere tra costi ammissibili e non ammissibili, e tra costi diretti e indiretti.

Scrivere e sviluppare un progetto da candidare a un bando europeo richiede quindi competenze specifiche per assicurarsi che l’idea venga presa in considerazione dai valutatori.

Urgenza: Necessità di Rotatorie a Manfredonia

È urgente la realizzazione delle seguenti rotatorie a Manfredonia per migliorare la viabilità e modernizzare il paese:

Rotatoria all’innesto di Via Giuseppe di Vittorio con la S.P. 141 per Zapponeta, Foggia, e la S.S. 89 in località Conte di Troia.

Rotatoria al bivio della S.P. 58, prima dell’ingresso al negozio Family, vicino a Full Casa di Pacillo Mobili.

Rotatoria in Via Scaloria, all’innesto con la S.P. 57 per la Montagna e la S.P. 58 per San Giovanni Rotondo.

Rotatoria all’angolo sud dell’ex AQP, all’innesto di Via Michele Magno con Via Aronne del Vecchio.

Rotatoria in Via Giuseppe di Vittorio, attualmente dotata di semafori, all’ingresso di Siponto Lido.

Queste opere sono necessarie se vogliamo modernizzare Manfredonia, considerando che i precedenti amministratori si sono preoccupati solo dei propri interessi.

Il Capogruppo Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Marasco