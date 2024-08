FOGGIA – Fra l’enorme patrimonio paesaggistico italiano, i laghi risaltano per la loro straordinaria bellezza e l’interesse turistico che suscitano.

Ecco la classifica dei 10 laghi più belli d’Italia, da visitare soprattutto d’estate.

Partiamo dal quarto posto: l’Umbria, il cuore verde d’Italia, ospita il Lago Trasimeno, con le sue tre isolette e le storiche località di Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno. Questo lago è ideale per chi ama la natura e la storia.

Al quinto posto c’è il Lago di Scanno. Con la sua originale forma a cuore, offre un contesto naturale unico al mondo. Una passeggiata nel centro storico dell’omonimo paese completa l’esperienza.

Il Lago d’Iseo si aggiudica il sesto posto, con la sua isola lacustre Monte Isola, è un luogo incantevole. Amate l’arte contemporanea? Non perdete l’installazione The Floating Piers di Christo.

Nel Tavoliere e sul promontorio del Gargano si trova il Lago di Lesina, un’oasi di natura e fauna che si merita il settimo posto. Parte del Parco Nazionale del Gargano, questo lago offre un’esperienza unica a contatto con la natura.

Il Friuli-Venezia Giulia invece ha i Laghi di Fusine, di origine glaciale. Si trovano ai piedi del monte Mangart e si piazzano all’ottavo posto. Collegati da sentieri panoramici, offrono attività di trekking per ogni livello di difficoltà.

Il Lago Laudemio, noto anche come Remmo, si trova sul monte Papa, in Basilicata. Un meritato nono posto per lui e il sentiero attraverso un bosco di faggi e ontani che conduce direttamente a questo splendido specchio d’acqua.

Quinto per estensione in Italia, il Lago di Bolsena si trova lungo il complesso vulcanico dei Monti Vulsini. Località come Montefiascone offrono panorami mozzafiato e storie affascinanti. Motivo per il quale si trova a chiudere la Top 10.

I laghi più belli d’Italia, chi c’è sul podio?

Lago Maggiore

Il secondo lago più grande d’Italia offre scenari naturali spettacolari. Località come Arona, Stresa e Pallanza, e le isole Borromee, come Isola Bella, rendono questo lago un gioiello imperdibile.

Stiamo parlando del Lago Maggiore (Piemonte, Lombardia, Ticino) che si trova sul gradino più basso del podio.

Il celebre incipit dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni descrive perfettamente il fascino del Lago di Como, che si piazza al secondo posto in classifica.

Punteggiato da lussuose ville e località da sogno, il paesaggio del lago fonde ambiente prealpino e natura mediterranea, ammaliando qualsiasi visitatore.

Siamo arrivati al lago più bello d’Italia, con il suo meritato primo posto il Lago di Garda, ed il suo clima mite e le sue dimensioni imponenti, sembra quasi un mare incastonato fra le Alpi e la Pianura Padana.

Località incantevoli come Riva del Garda, Malcesine e Sirmione rendono questo lago un luogo imperdibile.

Questi dieci laghi rappresentano il meglio del patrimonio paesaggistico italiano. Ogni lago offre esperienze uniche, che spaziano dalla bellezza naturale alla ricchezza storica, rendendo ogni visita un’avventura indimenticabile.

Lo riporta viaggi.nanopress.it