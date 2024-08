Il tributo che si paga sull’occupazione del suolo pubblico ha avuto diverse denominazioni in passato: Cosap, Tosap (Canone-Tasso Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche). E fino al 2019, a Manfredonia si pagava la tariffa in vigore in tutta Italia.

Una normativa del 2021 ha introdotto Il Canone Unico Patrimoniale con lo scopo di uniformare le tariffe del tributo in tutta Italia, anche per evitare una “concorrenza sleale” tra i comuni.

Il contributo nel 2018 aveva portato nelle casse circa 300 mila euro, a fronte di 900 mila euro che si prevedeva di incassare. Il Comune ha chiesto, quindi, a Gestione Tributi una maggior attenzione su questo tributo per la forte evasione e per il mancato controllo da parte del gestore.

In seguito, essendo il Comune di Manfredonia in una forte situazione debitoria e prossima al predissesto finanziario, si è provveduto a redigere un Piano Finanziario nel quale il Comune chiedeva a Gestione Tributi un intervento integrativo di 600 mila euro. Il Comune era si legittimato ad aumentare il tributo secondo quanto previsto dall’ISTAT ed, in una certa misura, per alleviare le sofferenze economiche dell’Ente. Ma non poteva essere di questa entità l’aumento.

Faccio l’esempio della mia attività: pagavamo nel 2018 poco più di 1.700 €. Siamo passati ad oltre 7.000 €. Sono cifre non gestibili perché la nostra tipologia di attività non consente di recuperare questa somma dal servizio ai tavoli. Che è un servizio che diamo ai turisti e che quindi dovrebbe essere partecipato anche dal Comune.

L’aumento delle tariffe ha portato all’aumento dell’evasione: nel 2023 il Canone ha dato un contributo di poco più di 200 mila euro. Per assicurare il gettito, secondo noi andrebbe fatto innanzitutto un censimento delle attività che usufruiscono del suolo pubblico. Poi una lotta serrata all’evasione. Dai nostri dati, risulta che l’85% dei fruitori di suolo pubblico non paga il Canone. Censimento, peraltro, che andrebbe fatto anche per altri tributi.

Se pagassimo tutti, rispetto alle tariffe del 2018, si incasserebbe molto più dei 900 mila euro previsti dal Piano di Riequilibrio Economico-Finanziario Pluriennale.

Per l’accertamento del Canone, ci sarebbe bisogno di un piano d’azione integrato, partendo dall’analisi dei dati della Camera di Commercio e dell’Ufficio Annona basati sulle attivazioni delle licenze, per por proseguire l’indagine sul campo. Negli anni 2021 e 2022 abbiamo avuto un periodo di super bollette energetiche che hanno ulteriormente condizionato noi commercianti nell’utile di fine anno, che è quello che ci consente di vivere. Abbiamo ancora ferite aperte per i notevoli cali di incassi del 2020 e 2021 causati dalla pandemia del covid.

Per quanto riguarda la mia attività, quest’anno non abbiamo allestito il servizio ai tavoli, non avendo la certezza che le tariffe sarebbero state riviste. Abbiamo assunto 3 unità in meno.

C’è bisogno, pertanto, di rivedere il Piano Pluriennale dell’Ente. Ci rendiamo conto che si tratta di una importante operazione da parte dei dirigenti e di eventuali consulenti. Ma è una cosa che va fatta. Una Amministrazione appena entrata può chiedere alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, entro 120 giorni dal proprio insediamento, di rimodulare il Piano di Riequilibrio Finanziario.