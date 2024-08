MANFREDONIA (FOGGIA) – Nella giornata di ieri, il Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca ha assegnato deleghe ai consiglieri Alfredo De Luca e Nicola Mangano.

Nello specificifo il Sindaco

“DECRETA

Di conferire delega, nei limiti di cui in premessa, ai Consiglieri Comunali:

Alfredo DE LUCA, in materia di Politiche di resilienza alla crisi climatica, di tutela della

biodiversità e alla città sostenibile;

Nicola MANGANO, in materia di Sport , Associazionismo, Attività sportive e Tempo Libero;

Da atto che:

i consiglieri delegati avranno compiti di studio, analisi e verifica, con una funzione

esclusivamente propositiva e di consulenza;

gli incarichi e le deleghe assegnate con il presente atto dovranno essere svolti in supporto al

Sindaco, al quale i consiglieri incaricati dovranno riferire in merito all’attività svolta, come

pure alla Giunta Comunale ed ove occorra anche al Consiglio Comunale per l’adozione degli

eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;

i consiglieri delegati non parteciperanno alle sedute della Giunta Comunale, non avranno

poteri decisionali, non potranno esercitare funzioni di competenza del Sindaco e degli

Assessori, non potranno assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva,

che restano di competenza del Sindaco e, comunque, non potranno adottare atti di gestione

spettanti al personale comunale;

per l’esercizio delle presenti deleghe ai Consiglieri DE LUCA e MANGANO non sarà dovuto

alcun compenso aggiuntivo”.

