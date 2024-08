Il prossimo 23 agosto 2024, alle ore 18:00, la piazzetta blu del villaggio turistico – residenziale di Ippocampo, lungo la Riviera Sud del Comune di Manfredonia, sarà il palcoscenico di una significativa pubblica riunione “a Tema Aperto”, un evento che si prospetta cruciale per la vita della comunità locale. Promossa da due figure di spicco della località, Bevere e Sorbo, la riunione è concepita come un’occasione di confronto civile e aperto tra tutti gli abitanti di Ippocampo, conosciuti anche come ippocampesi.

L’iniziativa, che si terrà nei pressi dell’XXL, un noto punto di riferimento della zona, ha l’obiettivo di affrontare una vasta gamma di temi che riguardano la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile della località balneare. Tra gli argomenti sul tavolo figurano questioni fondamentali come la lottizzazione del territorio, la gestione del sole e dell’aria, la manutenzione dei canali, il miglioramento della rete fognaria, la disponibilità di acqua potabile, la tutela del mare, e le dinamiche di gestione del condominio e del supercondominio.

La riunione, che si presenta “senza una rigida agenda”, vuole favorire un dialogo franco e diretto tra i partecipanti, creando uno spazio dove i cittadini possano esprimere liberamente le proprie opinioni, condividere preoccupazioni, proporre idee e avanzare soluzioni. L’invito, rivolto a tutti gli abitanti di Ippocampo, “estende inoltre una mano al Sindaco di Manfredonia, o a un suo rappresentante, affinché partecipi a questo importante momento di confronto collettivo”.

La scelta di non avere “imputati” al tavolo di discussione è significativa. Questo approccio mira a creare un ambiente di rispetto reciproco, “dove non ci siano pregiudizi o accuse, ma solo la volontà di trovare insieme le migliori soluzioni per il futuro della comunità”. Bevere e Sorbo, promotori dell’evento, hanno sottolineato l’importanza di mantenere un tono pacato e costruttivo, in linea con lo spirito di collaborazione che caratterizza da sempre la comunità di Ippocampo.

La partecipazione del sindaco o di un suo delegato è particolarmente attesa, dato che molte delle questioni sollevate riguardano direttamente le competenze del comune di Manfredonia. La presenza delle autorità locali potrebbe infatti fornire risposte concrete ai cittadini e chiarire dubbi su temi di grande rilevanza, come la lottizzazione del territorio e la gestione delle risorse ambientali.

La riuscita dell’incontro dipenderà molto dalla partecipazione attiva dei cittadini.