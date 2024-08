MANFREDONIA (FOGGIA) – “Oggi sono stata profondamente colpita da un bellissimo gesto di altruismo che desidero condividere, esprimendo la più sincera gratitudine a nome mio, del Sindaco Domenico la Marca e di tutta l’Amministrazione Comunale.

Una mamma ha deciso di donare un seggiolone posturale per disabili del suo bimbo che, essendo cresciuto non utilizza più, ad una scuola primaria della nostra città, dopo aver saputo che una bambina ne ha bisogno in classe.

La scelta di donare questo ausilio, permettendo alla bambina di utilizzarlo già dal prossimo settembre per le attività didattiche e anche per condividere con i compagni il momento della merenda, va ben oltre il semplice dono.

Questa mamma renderà possibile alla piccola di iniziare il suo percorso scolastico con maggiore serenità, senza dover affrontare i lunghi tempi burocratici che spesso ostacolano l’accesso a strumenti così essenziali.

Un gesto come il suo non solo migliora la qualità della vita di un altro bambino, ma rafforza il tessuto sociale della nostra comunità, promuovendo una cultura della condivisione e del sostegno reciproco.

Vorrei cogliere questa occasione per invitare chiunque si trovi in una situazione simile a contattare i Servizi Sociali in via San Lorenzo n. 47, affinché questi ausili possano essere messi a disposizione di chi ne ha più bisogno.

Grazie di cuore, cara mamma. Con il tuo gesto, hai donato non solo un seggiolone, ma anche una maggiore serenità che accompagnerà questa bambina nel suo percorso scolastico.

Con riconoscenza”.

Lo riporta Maria Teresa Valente Assessora al Welfare e Cultura