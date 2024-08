ANSA. Il primo consiglio comunale di Bari dell’era Vito Leccese si è chiuso senza l’elezione del presidente del Consiglio e del vice, e tra le polemiche sollevate da Pd e M5s.

Il gruppo dei pentastellati ha annunciato che darà solo sostegno esterno alla maggioranza, il capogruppo Antonello Delle Fontane ha parlato di “dinamiche che stanno minando il Movimento”.

Il riferimento è alla scelta di Leccese, su indicazione del coordinatore provinciale del M5s, Raimondo Innamorato, di nominare assessore alla Legalità, Raffaele Diomede, un esterno anziché uno dei 2 consiglieri eletti del M5s.

Successivamente, Leccese ha chiesto all’Aula di rinviare i punti sulle comunicazioni della giunta e sulle nomine di presidente e vicepresidente del Consiglio, una richiesta che ha provocato tensioni nel gruppo Pd. Marco Bronzini ha parlato di mancata condivisione della decisione di Leccese di rinviare la votazione.

Il Consiglio si è quindi chiuso con 19 voti a favore della richiesta del sindaco, 10 astenuti, della maggioranza e dei Cinque Stelle, e tre contrari.

ANSA

“All’interno della nostra famiglia del Movimento 5 Stelle Bari, qualcuno ha confuso il confronto con l’autoritarismo, ponendosi in antitesi sia con i principi fondanti del Movimento 5 Stelle, ma anche con quanto fortemente voluto dal presidente Conte in tema di meritocrazia e valorizzazione degli eletti”. E’ quanto si legge sulla pagina facebook del Movimento 5 Stelle Bari, una critica mossa ai vertici del partito locale per aver scelto Francesco Diomede come assessore nella giunta Leccese, anziché uno dei due eletti.

“Siamo altresì consapevoli – si legge ancora – che vada comunque tutelata l’integrità del campo progressista, che a Bari abbiamo costruito con tanta fatica e che ha portato alla vittoria del sindaco Leccese, integrità purtroppo minata da queste dinamiche interne al Movimento che prima di ogni cosa vanno corrette. L’impegno del nostro gruppo consiliare è quello di favorire l’interlocuzione leale e il dialogo con il sindaco e la sua giunta”. “Ma oggi – prosegue la nota – a difesa del nostro presidente Giuseppe Conte, del Movimento 5 Stelle e nel rispetto di tutte le persone appartenenti allo stesso che la pensano come noi, che siano attivisti o semplici sostenitori, per colpa di qualcuno che non siede in Aula Dalfino (dove oggi si è svolto il primo consiglio comunale, ndr), il M5s non può, per ora, poter dire di appartenere alla maggioranza che governa la nostra città”.

ANSA