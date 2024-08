FOGGIA – L’ Azienda Sanitaria Locale – ASL FG, nonostante la carenza di medici e le difficoltà che ne conseguono, per garantire una adeguata assistenza sanitaria ai cittadini, da inizio estate ha attivato il servizio di Guardia Medica Turistica.

Fortemente voluto dalla Regione Puglia, nasce per assicurare sostegno medico e sanitario ai turisti ed incrementare come valore aggiunto il servizio di Continuità Assistenziale (guardia medica).

Particolare attenzione è rivolta alle località balneari, dove si rileva una maggiore affluenza di persone.

IL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA TURISTICA:

è un’attività stagionale di assistenza sanitaria rivolta alle persone che soggiornano in una località di interesse turistico, pur non essendone residenti. Le prestazioni ambulatoriali vengono effettuate in orario diurno, compresi i giorni festivi e prefestivi.

Undici le sedi attive in provincia di Foggia:

 Lido Del Sole – via delle Dalie, n. 14 – 0884.968639

 Marina di Chieuti – via Stella Maris – 331.1710333

 Marina di Lesina – viale Mercurio n. 64 – 0882.1995280

 Mattinata – via S. Michele Arcangelo n. 1 – 0884.551372

 Peschici – via S. Elia n. 1 – 0884.964576

 Rodi Garganico – C.so Madonna della Libera n. 118 – 0884.965255

 San Menaio – Lungomare Andrea Pazienza – 389.0924480

 Tremiti, Isola San Domino, via Matteotti – 0882.463752 – Isola San Nicola, via Diomede – 0882.463061

 Torre Mileto – Contrada Torre Mileto – 334.1147839

 Vieste – Località Coppitella – 0884. 711223

 Zapponeta – via Manfredonia n. 2/f – 0884.529333

IL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (GUARDIA MEDICA):

Rivolto a tutta la popolazione è attivo tutto l’anno ed ha lo scopo di assicurare le prestazioni mediche non rimandabili, in continuità con l’assistenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Il servizio è operativo:

• tutte le notti dalle ore 20.00 alle 8.00;

• il sabato, la domenica, i giorni festivi e prefestivi dalle ore 8.00 alle 20.00

Il servizio di Guardia Medica Turistica e il servizio di Continuità Assistenziale (guardia medica), rientrano nell’ambito dei Servizi Distrettuali.

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario coordina i servizi di Guardia Medica in sinergia con il Sindaco del comune interessato che esercita un ruolo consultivo, propositivo e di verifica sulla programmazione delle attività distrettuali, contribuendo a rendere efficace la funzione del Distretto quale centro di riferimento sanitario delle comunità locali della provincia di Foggia.