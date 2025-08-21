Manfredonia inaugura 71043: un nuovo viaggio tra bellezza e sapori

Manfredonia si prepara a vivere una serata all’insegna della cultura, della convivialità e della buona tavola.

Martedì 26 agosto, alle ore 20:30, in Piazza Papa Giovanni XXIII verrà inaugurato ufficialmente 71043, il nuovo progetto che nasce con l’obiettivo di raccontare la bellezza e i sapori autentici della città. A fare da madrina d’eccezione sarà l’attrice e conduttrice Anna Falchi, simbolo di eleganza e fascino italiano, che accompagnerà il debutto di un’iniziativa destinata a lasciare il segno nel panorama locale. A seguire, l’atmosfera si animerà con il DJ set di Robert_deejay, che porterà musica e ritmo nel cuore della città.

Non mancherà un percorso enogastronomico pensato per l’occasione: un menù degustazione di tre portate al prezzo speciale di 12 euro, frutto della collaborazione tra tre rinomate realtà della ristorazione sipontina.

Calice Rosa Manfredonia proporrà un paninetto con polpetta al sugo della tradizione, arricchito da una foglia di basilico fresco.

Bottega Signorini presenterà la sua mezza manica cacio e pepe con chips di zucchine.

presenterà la sua mezza manica cacio e pepe con chips di zucchine. MOODY Al Campanile chiuderà in dolcezza con un tiramisù classico, preparato con savoiardi e crema al mascarpone.

Un menù che esalta la semplicità e la raffinatezza della cucina locale, unendo memoria e innovazione. “71043 nasce dal cuore di Manfredonia, con l’intento di valorizzare le sue eccellenze e di condividere un’identità che unisce gastronomia, cultura e socialità”, spiegano gli organizzatori.

L’inaugurazione rappresenta dunque non solo l’avvio di un progetto, ma anche l’inizio di una narrazione collettiva che celebra la città e i suoi protagonisti. Con lo slogan “Nati nella meraviglia”, l’evento invita cittadini e visitatori a riscoprire Manfredonia attraverso le sue radici, i suoi sapori e la sua bellezza intramontabile.

