Edizione n° 5800

BALLON D'ESSAI

ZAPPONETA // Splendido: “Orrore a Zapponeta: cane trascinato da un’auto, sdegno e impegno per i nostri amici a quattro zampe”
21 Agosto 2025 - ore  10:21

CALEMBOUR

SHOCK // Maglie sotto shock: la scuola piange il giovane Gabriele Mirabella, di San Severo
20 Agosto 2025 - ore  11:26

A Manfredonia inaugurazione di "71043": un nuovo viaggio tra bellezza e sapori. C'è Anna Falchi

71043 A Manfredonia inaugurazione di “71043”: un nuovo viaggio tra bellezza e sapori. C’è Anna Falchi

Appuntamento il 26 agosto in Piazza Papa Giovanni XXIII con Anna Falchi e le eccellenze gastronomiche sipontine

Manfredonia inaugura 71043: un nuovo viaggio tra bellezza e sapori

Manfredonia inaugura 71043: un nuovo viaggio tra bellezza e sapori

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia si prepara a vivere una serata all’insegna della cultura, della convivialità e della buona tavola.

Martedì 26 agosto, alle ore 20:30, in Piazza Papa Giovanni XXIII verrà inaugurato ufficialmente 71043, il nuovo progetto che nasce con l’obiettivo di raccontare la bellezza e i sapori autentici della città. A fare da madrina d’eccezione sarà l’attrice e conduttrice Anna Falchi, simbolo di eleganza e fascino italiano, che accompagnerà il debutto di un’iniziativa destinata a lasciare il segno nel panorama locale. A seguire, l’atmosfera si animerà con il DJ set di Robert_deejay, che porterà musica e ritmo nel cuore della città.

Non mancherà un percorso enogastronomico pensato per l’occasione: un menù degustazione di tre portate al prezzo speciale di 12 euro, frutto della collaborazione tra tre rinomate realtà della ristorazione sipontina.

  • Calice Rosa Manfredonia proporrà un paninetto con polpetta al sugo della tradizione, arricchito da una foglia di basilico fresco.
  • Bottega Signorini presenterà la sua mezza manica cacio e pepe con chips di zucchine.
  • MOODY Al Campanile chiuderà in dolcezza con un tiramisù classico, preparato con savoiardi e crema al mascarpone.

Un menù che esalta la semplicità e la raffinatezza della cucina locale, unendo memoria e innovazione. “71043 nasce dal cuore di Manfredonia, con l’intento di valorizzare le sue eccellenze e di condividere un’identità che unisce gastronomia, cultura e socialità”, spiegano gli organizzatori.

L’inaugurazione rappresenta dunque non solo l’avvio di un progetto, ma anche l’inizio di una narrazione collettiva che celebra la città e i suoi protagonisti. Con lo slogan “Nati nella meraviglia”, l’evento invita cittadini e visitatori a riscoprire Manfredonia attraverso le sue radici, i suoi sapori e la sua bellezza intramontabile.

Manfredonia inaugura 71043: un nuovo viaggio tra bellezza e sapori
Manfredonia inaugura 71043: un nuovo viaggio tra bellezza e sapori

 

