Edizione n° 5799

BALLON D'ESSAI

21 Agosto 2025 - ore  10:21

20 Agosto 2025 - ore  11:26

ASL Foggia: al via il corso di formazione per medici 118

MEDICI ASL Foggia: al via il corso di formazione per medici 118

Lunedì 1° settembre 2025, l’ASL Foggia presenterà il nuovo percorso formativo per medici del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale (SET) 118

Stefano Colelli, Direttore facente funzione del Dipartimento Emergenza-Urgenza ASL Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Lunedì 1° settembre 2025, l’ASL Foggia presenterà il nuovo percorso formativo per medici del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale (SET) 118. La conferenza stampa si terrà presso la Centrale Operativa SET 118, in via Perosi 1 a Foggia, alle ore 10, con la partecipazione del Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità Raffaele Piemontese, del Direttore Generale ASL Foggia Antonio Nigri e del Direttore facente funzione del Dipartimento Emergenza-Urgenza Stefano Colelli.

Il corso, interamente gratuito, vede la partecipazione di 45 medici ed è coordinato dal Dott. Stefano Colelli. È strutturato per fornire le competenze necessarie all’esercizio dell’attività nel SET 118, garantendo operatori qualificati in grado di coprire le esigenze immediate del servizio e sostituire eventuali rinunce o cessazioni future.

Gli obiettivi principali del corso sono:

  • Sviluppare competenze avanzate nella gestione clinica delle emergenze extraospedaliere
  • Rafforzare la capacità decisionale in situazioni ad alta pressione
  • Promuovere un approccio multidisciplinare e aggiornamento costante delle pratiche cliniche
  • Migliorare le abilità di comunicazione efficace e gestione dello stress nel team di emergenza

Il percorso formativo prevede 400 ore complessive, suddivise in 100 ore teoriche e 300 ore di tirocinio pratico, secondo le direttive regionali (BURP n. 148 del 21/11/2002). Le attività si articolano in due moduli:

  • Corso di gestione delle emergenze-urgenze pre-ospedaliere: 95 ore teoriche e 60 ore di tirocinio
  • Corso di medicina di emergenza sanitaria territoriale: 43 ore teoriche e 102 ore di tirocinio

Le lezioni teoriche si terranno nella sala multimediale della Centrale Operativa SET 118, mentre il tirocinio sarà svolto a bordo dei mezzi del 118, nei reparti ospedalieri dell’ASL Foggia e presso la Centrale Operativa 118.

Al termine del percorso, i partecipanti sosterranno una valutazione finale per ottenere l’Attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell’articolo 96 dell’Accordo Collettivo Nazionale per i Medici di Medicina Generale.

