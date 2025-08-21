Edizione n° 5800

SERIE C Audace Cerignola, accelerata sul mercato: Dabizas ad un passo, vicino anche Vitale

Firma imminente per il talento greco, trattativa avanzata per il centrocampista ex Cavese

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Agosto 2025
Cerignola // Sport //

CERIGNOLA – Si accende il mercato in entrata dell’Audace Cerignola, che nelle ultime ore ha intensificato i movimenti per consegnare a mister Maiuri due nuovi rinforzi in vista della prossima stagione.

Il primo nome è quello di Athanasios Dabizas, attaccante classe 2004 proveniente dal Panathinaikos. Il giovane centravanti greco, autore di 17 reti nella scorsa stagione con l’Under 19 del club ateniese, si è già aggregato al gruppo e ha sostenuto alcune sedute di allenamento allo stadio Monterisi. La firma è attesa nella giornata di oggi, giovedì 21 agosto. Solo in seguito la società deciderà se trattenerlo in rosa o valutare un’esperienza in prestito per favorirne la crescita.

In dirittura d’arrivo anche un altro tassello importante: Gaetano Vitale, centrocampista classe 2001 della Cavese. Per lui si tratterebbe di un ritorno sotto la guida di Maiuri, che lo ha già allenato in passato a Sorrento e a Cava de’ Tirreni. L’intesa tra le parti sembra sempre più vicina e l’approdo in gialloblù appare ormai una questione di dettagli.

Con questi innesti, l’Audace Cerignola punta a rinforzare la propria ossatura, inserendo giovani di prospettiva e qualità, capaci di garantire alternative in due reparti chiave: attacco e centrocampo.

Lo riporta lacasadic.com

