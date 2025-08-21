Un grave caso di violazione della privacy scuote il mondo dei social in Italia: il gruppo Facebook “Mia Moglie”, con oltre 32mila membri, è stato rimosso dopo oltre mille denunce alla Polizia Postale. Al suo interno venivano condivise immagini private di donne senza consenso, spesso ritratte in momenti intimi o nella vita quotidiana.

La scoperta è stata possibile grazie alle segnalazioni del profilo Instagram “No Justice no Peace” e dell’attivista Carolina Capria. Le foto erano pubblicate principalmente da mariti, compagni o conoscenti, ma coinvolgevano anche persone sconosciute, immortalate in abbigliamento intimo, al mare o in auto. Alcuni tentavano di rendere irriconoscibili i volti, altri pubblicavano le immagini senza alcuna precauzione, esponendo le vittime a commenti offensivi e attenzioni inappropriate.

Il gruppo operava apertamente dal 2019, e la gravità del fenomeno è amplificata dalla durata e dalla facilità di accesso ai contenuti. Gli investigatori della Polizia Postale stanno raccogliendo prove e preparano un’informativa da inviare alla Procura di Roma. I reati contestati comprendono violazione della privacy, diffamazione e diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito, con pene che vanno da uno a sei anni di carcere e multe fino a 15mila euro, aggravate se gli autori sono legati alle vittime da rapporti affettivi.

Meta, proprietaria di Facebook, ha confermato la rimozione del gruppo per violazione delle policy contro lo sfruttamento sessuale di adulti. La vicenda ha anche messo in luce la presenza di gruppi simili su altre piattaforme, come Telegram, dove il controllo è più difficile.

Gli esperti sottolineano che la chiusura di un singolo gruppo non basta a contrastare il fenomeno, evidenziando la necessità di un approccio coordinato tra piattaforme e autorità per proteggere la privacy e la sicurezza delle vittime.

Lo riporta huffingtonpost.it.