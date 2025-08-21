Edizione n° 5799

BALLON D'ESSAI

ZAPPONETA // Splendido: “Orrore a Zapponeta: cane trascinato da un’auto, sdegno e impegno per i nostri amici a quattro zampe”
21 Agosto 2025 - ore  10:21

CALEMBOUR

SHOCK // Maglie sotto shock: la scuola piange il giovane Gabriele Mirabella, di San Severo
20 Agosto 2025 - ore  11:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Chiuso il gruppo Facebook “Mia Moglie”: oltre mille denunce

DENUNCE Chiuso il gruppo Facebook “Mia Moglie”: oltre mille denunce

Il gruppo Facebook “Mia Moglie”, con oltre 32mila membri, è stato rimosso dopo oltre mille denunce

Gruppo Facebook “Mia Moglie"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Agosto 2025
Cronaca // Il diavolo spettegola //

Un grave caso di violazione della privacy scuote il mondo dei social in Italia: il gruppo Facebook “Mia Moglie”, con oltre 32mila membri, è stato rimosso dopo oltre mille denunce alla Polizia Postale. Al suo interno venivano condivise immagini private di donne senza consenso, spesso ritratte in momenti intimi o nella vita quotidiana.

La scoperta è stata possibile grazie alle segnalazioni del profilo Instagram “No Justice no Peace” e dell’attivista Carolina Capria. Le foto erano pubblicate principalmente da mariti, compagni o conoscenti, ma coinvolgevano anche persone sconosciute, immortalate in abbigliamento intimo, al mare o in auto. Alcuni tentavano di rendere irriconoscibili i volti, altri pubblicavano le immagini senza alcuna precauzione, esponendo le vittime a commenti offensivi e attenzioni inappropriate.

Il gruppo operava apertamente dal 2019, e la gravità del fenomeno è amplificata dalla durata e dalla facilità di accesso ai contenuti. Gli investigatori della Polizia Postale stanno raccogliendo prove e preparano un’informativa da inviare alla Procura di Roma. I reati contestati comprendono violazione della privacy, diffamazione e diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito, con pene che vanno da uno a sei anni di carcere e multe fino a 15mila euro, aggravate se gli autori sono legati alle vittime da rapporti affettivi.

Meta, proprietaria di Facebook, ha confermato la rimozione del gruppo per violazione delle policy contro lo sfruttamento sessuale di adulti. La vicenda ha anche messo in luce la presenza di gruppi simili su altre piattaforme, come Telegram, dove il controllo è più difficile.

Gli esperti sottolineano che la chiusura di un singolo gruppo non basta a contrastare il fenomeno, evidenziando la necessità di un approccio coordinato tra piattaforme e autorità per proteggere la privacy e la sicurezza delle vittime.

Lo riporta huffingtonpost.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.