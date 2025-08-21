Edizione n° 5799

BALLON D'ESSAI

ZAPPONETA // Splendido: “Orrore a Zapponeta: cane trascinato da un’auto, sdegno e impegno per i nostri amici a quattro zampe”
21 Agosto 2025 - ore  10:21

CALEMBOUR

SHOCK // Maglie sotto shock: la scuola piange il giovane Gabriele Mirabella, di San Severo
20 Agosto 2025 - ore  11:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, aggressione in via Gorizia: ragazzo preso di mira da quattro persone

AGGRESSIONE Foggia, aggressione in via Gorizia: ragazzo preso di mira da quattro persone

Un ragazzo extracomunitario è stato brutalmente aggredito ieri sera in via Gorizia, nel Quartiere Ferrovia di Foggia

Auto polizia di notte - Immagine non riferita al testo - Fonte Immagine: traniviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Un ragazzo extracomunitario è stato brutalmente aggredito ieri sera in via Gorizia, nel Quartiere Ferrovia di Foggia. La vittima, in monopattino, è stata accerchiata e picchiata da almeno quattro persone, che si sono fermate solo quando una donna ha coraggiosamente interposto il proprio corpo tra lui e gli aggressori, rischiando di subire a sua volta violenza.

Secondo i testimoni, la violenza sarebbe scaturita da un presunto tentativo di furto di una bici elettrica compiuto dal ragazzo poco prima lungo l’isola pedonale. Una residente della zona, che ha assistito all’aggressione insieme alla famiglia, ha immediatamente allertato polizia e 118: sul posto sono intervenute due pattuglie e un’ambulanza, che ha soccorso il giovane.

La testimone ha raccontato: “Erano in quattro o cinque contro uno. Il ragazzo era in stato confusionale per le botte ricevute e gli aggressori si sono subito dileguati”. L’episodio riporta nuovamente all’attenzione la questione sicurezza nel Quartiere Ferrovia, con la donna che lancia un appello urgente: “Quando la sindaca interverrà per proteggere noi e i nostri figli?”.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.