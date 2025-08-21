Un ragazzo extracomunitario è stato brutalmente aggredito ieri sera in via Gorizia, nel Quartiere Ferrovia di Foggia. La vittima, in monopattino, è stata accerchiata e picchiata da almeno quattro persone, che si sono fermate solo quando una donna ha coraggiosamente interposto il proprio corpo tra lui e gli aggressori, rischiando di subire a sua volta violenza.

Secondo i testimoni, la violenza sarebbe scaturita da un presunto tentativo di furto di una bici elettrica compiuto dal ragazzo poco prima lungo l’isola pedonale. Una residente della zona, che ha assistito all’aggressione insieme alla famiglia, ha immediatamente allertato polizia e 118: sul posto sono intervenute due pattuglie e un’ambulanza, che ha soccorso il giovane.

La testimone ha raccontato: “Erano in quattro o cinque contro uno. Il ragazzo era in stato confusionale per le botte ricevute e gli aggressori si sono subito dileguati”. L’episodio riporta nuovamente all’attenzione la questione sicurezza nel Quartiere Ferrovia, con la donna che lancia un appello urgente: “Quando la sindaca interverrà per proteggere noi e i nostri figli?”.

Lo riporta foggiatoday.it.