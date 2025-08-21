Edizione n° 5800

Home // Gargano // Giorgia Meloni visita un allevamento di cani a San Giovanni Rotondo: le vacanze pugliesi della premier

ESTATE Giorgia Meloni visita un allevamento di cani a San Giovanni Rotondo: le vacanze pugliesi della premier

La premier, in vacanza in Valle d'Itria, ha visitato nella serata del 20 agosto un allevamento di cani a San Giovanni Rotondo, rimanendo a cena nell'attigua masseria con i gestori

Giorgia Meloni visita un allevamento di cani a San Giovanni Rotondo: le vacanze pugliesi della premier

San Giovanni Rotondo - ph Foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Agosto 2025
Gargano // Manfredonia //

La premier Giorgia Meloni accarezza dolcemente un cucciolone di cane corso e poi risponde alla domanda: «Giorgia qual è il cane italiano per eccellenza?». È «il cane corso italiano», risponde la presidente del Consiglio.

È quanto si vede in un breve video postato sui social dal 28enne Aldo Mondelli, nipote dell’allevatore Michele Bocci che, nella serata del 20 agosto, in una masseria a San Giovanni Rotondo ha ospitato Meloni, in questi giorni è in vacanza in Puglia.

Lo riporta Corriere della Sera

