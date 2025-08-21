Edizione n° 5800

BALLON D'ESSAI

ZAPPONETA // Splendido: “Orrore a Zapponeta: cane trascinato da un’auto, sdegno e impegno per i nostri amici a quattro zampe”
21 Agosto 2025 - ore  10:21

CALEMBOUR

SHOCK // Maglie sotto shock: la scuola piange il giovane Gabriele Mirabella, di San Severo
20 Agosto 2025 - ore  11:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Incidente notturno a Manfredonia: tre auto danneggiate da un’auto in fuga. “Aiutateci a identificarla!”

MANFREDONIA Incidente notturno a Manfredonia: tre auto danneggiate da un’auto in fuga. “Aiutateci a identificarla!”

Fortunatamente, grazie alle telecamere presenti nella zona, i testimoni hanno potuto visionare il video dell’accaduto

Manfredonia, famiglie e cittadini preoccupati: "Basta corse sul lungomare, serve più controllo"

ph Matteo Nuzziello

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
21 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia – Nella notte tra il 16 e il 17 agosto, intorno all’una e cinque minuti, sul lungomare Nazario Sauro si è verificato un incidente che ha coinvolto diverse auto parcheggiate. Secondo quanto denunciato dai proprietari dei veicoli, una Smart di colore nero avrebbe urtato tre automobili in sosta, causando danni visibili sul lato destro, compresi paraurti, portiere e specchietti laterali. Dopo l’impatto, il conducente dell’auto si sarebbe allontanato senza fermarsi.

Fortunatamente, grazie alle telecamere presenti nella zona, i testimoni hanno potuto visionare il video dell’accaduto, anche se la targa dell’auto non è risultata leggibile. I proprietari dei veicoli danneggiati hanno prontamente sporto denuncia presso le autorità competenti, affinché vengano avviate le indagini per identificare i responsabili.

Le autorità invitano chiunque avesse informazioni utili o avvistasse un veicolo corrispondente alla descrizione a segnalarlo, al fine di supportare le indagini e garantire la sicurezza nel territorio.

1 commenti su "Incidente notturno a Manfredonia: tre auto danneggiate da un’auto in fuga. “Aiutateci a identificarla!”"

  1. Se ci fossero più pattuglie delle forze armate che sorvegliassero le zone della movida forse tanto consumo di alcool e droga non dico che non ci sarebbe ma diminuirebbe e quindi tanti stronzi alla guida allo sbaraglio si eviterebbero
    Che c stej

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.