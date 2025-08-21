Manfredonia – Nella notte tra il 16 e il 17 agosto, intorno all’una e cinque minuti, sul lungomare Nazario Sauro si è verificato un incidente che ha coinvolto diverse auto parcheggiate. Secondo quanto denunciato dai proprietari dei veicoli, una Smart di colore nero avrebbe urtato tre automobili in sosta, causando danni visibili sul lato destro, compresi paraurti, portiere e specchietti laterali. Dopo l’impatto, il conducente dell’auto si sarebbe allontanato senza fermarsi.
Fortunatamente, grazie alle telecamere presenti nella zona, i testimoni hanno potuto visionare il video dell’accaduto, anche se la targa dell’auto non è risultata leggibile. I proprietari dei veicoli danneggiati hanno prontamente sporto denuncia presso le autorità competenti, affinché vengano avviate le indagini per identificare i responsabili.
Le autorità invitano chiunque avesse informazioni utili o avvistasse un veicolo corrispondente alla descrizione a segnalarlo, al fine di supportare le indagini e garantire la sicurezza nel territorio.
1 commenti su "Incidente notturno a Manfredonia: tre auto danneggiate da un’auto in fuga. “Aiutateci a identificarla!”"
Se ci fossero più pattuglie delle forze armate che sorvegliassero le zone della movida forse tanto consumo di alcool e droga non dico che non ci sarebbe ma diminuirebbe e quindi tanti stronzi alla guida allo sbaraglio si eviterebbero
Che c stej