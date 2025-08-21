Manfredonia – Nella notte tra il 16 e il 17 agosto, intorno all’una e cinque minuti, sul lungomare Nazario Sauro si è verificato un incidente che ha coinvolto diverse auto parcheggiate. Secondo quanto denunciato dai proprietari dei veicoli, una Smart di colore nero avrebbe urtato tre automobili in sosta, causando danni visibili sul lato destro, compresi paraurti, portiere e specchietti laterali. Dopo l’impatto, il conducente dell’auto si sarebbe allontanato senza fermarsi.

Fortunatamente, grazie alle telecamere presenti nella zona, i testimoni hanno potuto visionare il video dell’accaduto, anche se la targa dell’auto non è risultata leggibile. I proprietari dei veicoli danneggiati hanno prontamente sporto denuncia presso le autorità competenti, affinché vengano avviate le indagini per identificare i responsabili.

Le autorità invitano chiunque avesse informazioni utili o avvistasse un veicolo corrispondente alla descrizione a segnalarlo, al fine di supportare le indagini e garantire la sicurezza nel territorio.