Logo con AI gratis: i 7 migliori generatori del 2025

di Mikhail Khomutetsky, fondatore di Turbologo, designer e specialista in intelligenza artificiale con oltre 10 anni di esperienza nel branding visivo.

Ho visto imprenditori passare settimane a cercare un logo perfetto senza arrivare a nulla. E ho visto startup lanciare MVP da milioni di euro partendo da un logo creato in 10 minuti con un generatore AI.

Questa guida è per chi vuole il secondo scenario.

Perché usare un generatore di logo AI gratuito?

Chi avvia un’attività oggi non parte più con una valigetta di biglietti da visita, ma con un profilo Instagram e una landing page. E in quel momento, la prima immagine del tuo brand è il logo.

Crearlo da zero, senza competenze grafiche, è scoraggiante. Farlo fare a un designer? Non sempre possibile, né per budget né per tempistiche. Qui entrano in gioco i generatori di logo con intelligenza artificiale.

Negli ultimi due anni, questi strumenti si sono evoluti: oggi non si limitano a creare simboli, ma capiscono l’identità del brand, i colori adatti, il tone of voice. Alcuni offrono addirittura kit completi di branding.

💡 Consiglio dell’esperto: Il rischio maggiore con i generatori AI è pensare che siano “giocattoli”. In realtà, sono strumenti strategici, soprattutto per chi è agli inizi.

Cosa cercare in un generatore AI gratuito

Prima di iniziare a cliccare ovunque, serve un minimo di consapevolezza. Ecco tre criteri fondamentali:

Accesso gratuito reale: Alcuni tool dicono “gratis”, ma servono solo anteprime. Noi analizziamo quelli che ti permettono di scaricare almeno un file base gratuitamente.

Diritti d’uso chiari: Il tuo logo deve essere utilizzabile anche per scopi commerciali . Altrimenti è inutile.

Formati disponibili: PNG è il minimo. Ma SVG o PDF vettoriale ti serviranno per la stampa e l’adattabilità.

Classifica dei 7 migliori generatori AI gratuiti per loghi

1. Turbologo – Il più completo per branding veloce

Non posso che partire da qui. Turbologo è il risultato diretto delle esigenze che ho visto nei miei clienti: imprenditori, freelancer e startup che volevano un logo professionale in meno di 10 minuti, senza compromessi sul design.

Punti di forza:

Funzionalità Dettagli Generazione AI Suggerisce stili, icone e font coerenti Brand kit incluso Logo, colori, font, favicon, biglietti da visita Lingua italiana supportata Interfaccia chiara, nessun blocco linguistico Formato vettoriale disponibile Download in SVG e PNG Prezzo Accesso gratuito con anteprima + piano una tantum

Vuoi provare? crea logo intelligenza artificiale direttamente nel generatore.

2. Canva AI Logo Maker – Perfetto per chi usa già Canva

Se hai mai fatto un post per Instagram, probabilmente conosci Canva. Il suo nuovo generatore AI per loghi integra la classica semplicità Canva con opzioni AI-guidate.

Pro:

Accesso gratuito con account

Integrazione con altri strumenti Canva

Buone opzioni di personalizzazione

Contro:

Richiede tempo per la personalizzazione

Scaricamento in alta qualità solo con piano Pro

3. LogoAI.ai – Automazione pura, ideale per MVP

Questo tool punta sulla velocità. Pochi clic e hai 5-10 versioni pronte. I risultati sono puliti, moderni e pronti all’uso.

Pro:

Design attuali e adattivi

Download immediato anche gratuito

Generazione multipla

Contro:

Meno controllo creativo

Limitato nei formati vettoriali

Sologo AI – Brand kit semplice per freelance

Sologo AI non si limita al logo, ma propone un piccolo kit di branding: icone social, mockup, combinazioni colore.

Pro:

Accesso gratuito con download PNG

Design adatto per piccoli business

Interfaccia minimale

Contro:

Alcuni template sono ripetitivi

Il vettoriale richiede upgrade

5. Logopony – Design giovane e dinamico

Creato pensando a chi vuole qualcosa di più “techy”, Logopony propone layout geometrici, colori saturi e font puliti. Non è per tutti, ma funziona per startup digitali.

Pro:

Logo in stile tech/modern

Buon controllo dei dettagli

Scaricabile in bassa qualità gratuitamente

Contro:

Interfaccia solo in inglese

Vettoriale a pagamento

6. Looka – Potente, ma freemium

Looka è uno dei primi generatori AI ad essere diventato popolare. Ha ottimi algoritmi e propone anche kit estesi.

Pro:

Logo + sito + branding

Anteprime realistiche

Consigli sul marketing visivo

Contro:

Scaricamento solo con piano premium

Non completamente localizzato in italiano

7. Designs.AI – Multifunzionale, ma limitato nel free plan

Questa piattaforma all-in-one consente di generare loghi, video, voci off, contenuti per social. Il modulo logo è buono, ma il piano gratuito è molto limitato.

Pro:

Ideale per agenzie o creativi

Suite completa

Interfaccia moderna

Contro:

Nessun download gratuito

Poca flessibilità iniziale

Come scegliere il generatore giusto per la tua attività

Ogni attività ha esigenze diverse. Ecco una tabella comparativa:

Nome Lingua IT Formato vettoriale Branding kit Free download Turbologo ✅ ✅ ✅ ✅ Canva ✅ ❌ (solo PNG) ✅ ✅ LogoAI ❌ ❌ ❌ ✅ Sologo AI ✅ ❌ ✅ ✅ Logopony ❌ ❌ ❌ ✅ Looka ❌ ✅ ✅ ❌ Designs.AI ✅ ✅ ✅ ❌

Q&A – Domande Frequenti

Posso usare un logo AI per uso commerciale?

Dipende dal tool. Turbologo, ad esempio, offre licenza commerciale completa. Alcuni altri no, o richiedono pagamento.

Posso modificare un logo creato con AI?

Sì, quasi tutti i tool consentono modifiche. Turbologo permette di cambiare colori, font e layout prima del download.

Un logo AI è abbastanza professionale?

Sì, soprattutto con strumenti avanzati. Molte startup famose hanno iniziato così. L’importante è coerenza visiva e leggibilità.

Qual è la differenza tra PNG e SVG?

PNG è un’immagine fissa, adatta per il web. SVG è vettoriale – può essere stampato a qualsiasi dimensione senza perdita di qualità.

Conclusione

Creare un logo AI gratis oggi non è un ripiego, ma una scelta strategica. Se il tuo obiettivo è partire subito, testare un’idea, o presentarti in modo credibile, i generatori AI sono una risorsa concreta.

Ho costruito Turbologo proprio per rispondere a questo bisogno: semplificare il branding senza sacrificare la qualità. Se vuoi iniziare ora, senza complicazioni.