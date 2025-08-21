Edizione n° 5800

BALLON D'ESSAI

ZAPPONETA // Splendido: “Orrore a Zapponeta: cane trascinato da un’auto, sdegno e impegno per i nostri amici a quattro zampe”
21 Agosto 2025 - ore  10:21

CALEMBOUR

SHOCK // Maglie sotto shock: la scuola piange il giovane Gabriele Mirabella, di San Severo
20 Agosto 2025 - ore  11:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, al via i lavori per il murale dedicato a Enrico Berlinguer

BERLINGUER Manfredonia, al via i lavori per il murale dedicato a Enrico Berlinguer

L’iniziativa, promossa dal Comitato “Berlinguer tra Noi”, rappresenta un passo concreto di un progetto nato per tenere viva la memoria e i valori di partecipazione

Manfredonia, al via i lavori per il murale dedicato a Enrico Berlinguer

Manfredonia, al via i lavori per il murale dedicato a Enrico Berlinguer

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Sono ufficialmente iniziati i lavori di preparazione della facciata dell’edificio di viale Enrico Berlinguer a Manfredonia, destinata a ospitare un murale in onore del leader politico.

L’iniziativa, promossa dal Comitato “Berlinguer tra Noi”, rappresenta un passo concreto di un progetto nato per tenere viva la memoria e i valori di partecipazione, onestà e giustizia sociale che Berlinguer ha incarnato durante tutta la sua vita.

“Questo murale – spiegano dal Comitato – sarà un simbolo di memoria collettiva, un invito a riflettere sui valori che Enrico Berlinguer ha rappresentato e che oggi, più che mai, restano attuali per le nuove generazioni”.

Il completamento dell’opera è previsto nelle prossime settimane, con una cerimonia inaugurale che vedrà la partecipazione di cittadini, istituzioni e associazioni del territorio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.