Manfredonia, al via i lavori per il murale dedicato a Enrico Berlinguer

Sono ufficialmente iniziati i lavori di preparazione della facciata dell’edificio di viale Enrico Berlinguer a Manfredonia, destinata a ospitare un murale in onore del leader politico.

L’iniziativa, promossa dal Comitato “Berlinguer tra Noi”, rappresenta un passo concreto di un progetto nato per tenere viva la memoria e i valori di partecipazione, onestà e giustizia sociale che Berlinguer ha incarnato durante tutta la sua vita.

“Questo murale – spiegano dal Comitato – sarà un simbolo di memoria collettiva, un invito a riflettere sui valori che Enrico Berlinguer ha rappresentato e che oggi, più che mai, restano attuali per le nuove generazioni”.

Il completamento dell’opera è previsto nelle prossime settimane, con una cerimonia inaugurale che vedrà la partecipazione di cittadini, istituzioni e associazioni del territorio.