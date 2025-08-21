MANFREDONIA – La Giunta Comunale di Manfredonia, riunita il 19 agosto 2025 presso il Palazzo di Città, ha deliberato le disposizioni relative all’organizzazione delle attrazioni, dei banchi fiera e delle manifestazioni previste per i festeggiamenti in onore della patrona Maria SS. di Siponto, in programma dal 28 agosto al 1° settembre. La decisione giunge nell’ottica di garantire ordine, sicurezza e servizi adeguati per cittadini, visitatori e operatori economici.

Come di consueto, in occasione della festa patronale vengono allestite attrazioni di spettacolo viaggiante, banchi per la vendita e manifestazioni di carattere civile e religioso. L’Amministrazione Comunale ha confermato la collaborazione con il “Comitato Festa Patronale Maria SS. di Siponto”, già riconosciuto quale promotore e attuatore delle iniziative civili e religiose legate alla ricorrenza.

La Giunta ha preso atto che, a differenza del passato, al momento non esiste un’area comunale permanente dedicata alle attrazioni viaggianti. Per questo motivo, l’Ufficio competente ha chiesto alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia l’autorizzazione all’installazione delle attrazioni nell’area del mercato settimanale di zona Scaloria. La Soprintendenza, che negli anni passati aveva già concesso il nulla osta con specifiche prescrizioni, ha ricevuto la richiesta per l’edizione 2025 ed è in fase di istruttoria.

L’area del mercato settimanale, adiacente a quella utilizzata nel 2024 per il luna park, è stata ritenuta idonea anche per l’installazione dei banchi fiera. Contestualmente, per agevolare gli operatori economici, è stata individuata un’area limitrofa al palazzetto dello sport destinata allo stazionamento di camper e roulotte. Gli spazi saranno disponibili dal 24 agosto fino al 3 settembre, con accesso del pubblico dal 28 agosto al 1° settembre, previo nulla osta tecnico-amministrativo da parte del Settore I.

La Giunta ha inoltre sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza e la fruibilità dell’evento: è previsto un presidio antincendio aggiuntivo rispetto alle dotazioni di ciascuna attrazione, la pulizia e il presidio dei servizi igienici presenti nelle aree mercatali e un approvvigionamento idrico dedicato agli operatori. La sicurezza pubblica sarà coordinata dal Comando della Polizia Locale in collaborazione con le forze dell’ordine, con particolare attenzione alle aree di maggiore afflusso.

L’ente locale ha confermato l’impegno a mantenere il decoro urbano, con interventi di pulizia e incremento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, affidati ad A.S.E. S.p.A. È stata inoltre prevista la possibilità di derogare alle limitazioni delle attività rumorose per le serate della festa (29, 30, 31 agosto e 1° settembre) fino alle ore 3.00 nell’area del luna park, per consentire manifestazioni musicali e culturali.

Il capitolo di spesa destinato a garantire servizi idrici e antincendio ammonta a 4.000 euro, già stanziati nel bilancio comunale. La Giunta ha dichiarato la delibera immediatamente eseguibile, in modo da consentire all’Amministrazione e alla dirigenza di attivare senza ritardi tutti gli interventi necessari.