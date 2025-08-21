Il Manfredonia Calcio 1932 annuncia con entusiasmo l’ingaggio di Angelo Santonastaso, giovane difensore classe 2008.
Mancino naturale, Santonastaso giocherà come braccetto di sinistra. Cresciuto nel vivaio del Napoli, ha poi accumulato esperienza con la Virtus Entella per due stagioni, prima di approdare alla Primavera 3 del Potenza nell’ultima annata.
Il club dà il benvenuto al “Miramare” al promettente talento, auspicando una stagione ricca di successi.
Lo riporta Manfredonia Calcio 1932 su Facebook.