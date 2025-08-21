Edizione n° 5799

BALLON D'ESSAI

ZAPPONETA // Splendido: “Orrore a Zapponeta: cane trascinato da un’auto, sdegno e impegno per i nostri amici a quattro zampe”
21 Agosto 2025 - ore  10:21

CALEMBOUR

SHOCK // Maglie sotto shock: la scuola piange il giovane Gabriele Mirabella, di San Severo
20 Agosto 2025 - ore  11:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia Calcio: ufficiale l’arrivo di Angelo Santonastaso

CALCIO Manfredonia Calcio: ufficiale l’arrivo di Angelo Santonastaso

Il Manfredonia Calcio 1932 annuncia con entusiasmo l’ingaggio di Angelo Santonastaso, giovane difensore classe 2008

Angelo Santonastaso - Fonte Immagine: Facebook, Manfredonia Calcio 1932

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Agosto 2025
Manfredonia // Sport //

Il Manfredonia Calcio 1932 annuncia con entusiasmo l’ingaggio di Angelo Santonastaso, giovane difensore classe 2008.

Mancino naturale, Santonastaso giocherà come braccetto di sinistra. Cresciuto nel vivaio del Napoli, ha poi accumulato esperienza con la Virtus Entella per due stagioni, prima di approdare alla Primavera 3 del Potenza nell’ultima annata.

Il club dà il benvenuto al “Miramare” al promettente talento, auspicando una stagione ricca di successi.

Lo riporta Manfredonia Calcio 1932 su Facebook.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.