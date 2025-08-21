Al Manfredonia Festival, uno degli eventi più partecipati è stato senza dubbio “I Campionati cittadini dei giochi di una volta”, organizzati dall’Associazione Anfass con il supporto di altre realtà associative. L’iniziativa ha permesso di rivivere l’infanzia e di riscoprire la forza educativa e sociale dei giochi di strada, quelli tradizionali trasmessi di generazione in generazione.

La manifestazione ha trasformato Piazza del Popolo in un vero cantiere educativo di comunità, dove grandi e piccoli hanno potuto confrontarsi, sperimentare e divertirsi in sicurezza. I giochi, semplici e all’aperto, hanno favorito socializzazione, creatività, sviluppo fisico e apprendimento di regole e strategie, dimostrando come il gioco possa essere uno strumento potente per la crescita e l’inclusione.

L’iniziativa ha ricordato come la strada e la piazza siano luoghi di comunità, in cui lo stare insieme diventa occasione di incontro, condivisione e valorizzazione dei legami sociali. Tornare bambini, mettersi in gioco e vivere la bellezza dei giochi tradizionali ha fatto emergere il valore educativo e sociale del gioco, capace di unire persone di tutte le età e rafforzare il senso di comunità.