Situazione sempre più critica al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Il capogruppo consiliare Giuseppe Marasco lancia un appello urgente affinché vengano garantite figure fondamentali come anestesisti, medici ortopedici e radiologi, senza le quali – denuncia – “il rischio di paralisi del reparto è concreto”.

La richiesta di Marasco non arriva a caso: nelle ultime settimane il pronto soccorso è stato letteralmente travolto da un afflusso continuo di pazienti, molti dei quali con codici minori, che intasano i corridoi e rallentano la presa in carico dei casi più urgenti. “Non possiamo permettere – spiega – che una struttura così importante per la comunità venga lasciata senza il personale necessario per operare in sicurezza. Servono rinforzi immediati, non promesse”.

Il problema della guardia medica

Uno dei nodi principali, evidenzia Marasco, riguarda il ruolo della guardia medica. Troppo spesso, infatti, i pazienti che si presentano con sintomi lievi vengono automaticamente indirizzati al pronto soccorso, anche quando non ci sarebbe una reale urgenza. Le ragioni, spiegano gli addetti ai lavori, sono molteplici.

In primo luogo ci sono limiti strutturali: la guardia medica non dispone delle stesse risorse diagnostiche e terapeutiche di un pronto soccorso, come esami di laboratorio, radiografie o ecografie immediate. In secondo luogo, il pronto soccorso ha accesso a specialisti in più discipline – dall’ortopedia alla cardiologia – che permettono valutazioni più approfondite.

A questo si aggiungono protocolli clinici e linee guida che, per garantire la massima sicurezza del paziente, spingono spesso a preferire un invio in ospedale anche nei casi borderline. “Il problema – sottolinea Marasco – è che così si intasano i reparti, si allungano i tempi e a pagarne le conseguenze sono i malati gravi”.

La proposta: un triage avanzato

Per arginare il problema, Marasco rilancia la sua proposta: potenziare il servizio di triage e dotare la guardia medica di un’area filtro prima dell’accesso al pronto soccorso. “Se ci fosse un medico formato che effettua una valutazione immediata – spiega – potremmo gestire fuori dal pronto soccorso i codici verdi e azzurri, riservando l’accesso rapido solo a chi ha davvero bisogno di assistenza urgente”.

Un sistema di questo tipo, già sperimentato in altri ospedali italiani ed europei, avrebbe diversi vantaggi:

Riduzione dei tempi di attesa, grazie a un primo smistamento dei pazienti.

Ottimizzazione delle risorse, con il personale d’urgenza concentrato sui casi critici.

Migliore qualità delle cure, evitando sovraccarichi che possono compromettere l’efficienza del pronto soccorso.

Un’emergenza da non ignorare

La proposta di riorganizzazione, però, richiede investimenti mirati e una pianificazione attenta. “Non bastano le buone idee se poi non ci sono i fondi e il personale per realizzarle – avverte Marasco –. La nostra comunità merita un ospedale efficiente, capace di rispondere alle emergenze senza lasciare nessuno indietro”.

Il consigliere comunale chiede quindi un intervento immediato dell’azienda sanitaria e della Regione, con l’obiettivo di garantire la copertura dei turni e il rafforzamento dell’organico. “Il tempo delle attese è finito – conclude –. Ora servono risposte concrete, perché ogni giorno di ritardo mette a rischio la salute dei cittadini”.

La pressione sul pronto soccorso resta alta, e il grido d’allarme di Marasco fotografa una situazione ormai insostenibile. Senza un intervento rapido e strutturato, il rischio è che i problemi diventino cronici e che l’ospedale non riesca più a garantire i livelli minimi di assistenza.