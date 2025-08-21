Gli ambulanti del mercato settimanale insorgono contro la decisione del Comune di Manfredonia, accusato di averli penalizzati per favorire le giostre della festa patronale.

“Paghiamo regolarmente e profumatamente il posto per il mercato, il Comune non può penalizzare la nostra categoria. Lasciateci lavorare”, si legge nella lettera inviata dal presidente del sindacato GOIA FENAPI di Foggia, Rosario Cicciotti, al sindaco della città.

L’ordinanza comunale prevede infatti l’anticipo del mercato del 26 agosto a domenica 24 e la sospensione di quello previsto per martedì 2 settembre. Una scelta che gli operatori considerano ingiusta.

“La festa patronale inizia il 28 agosto e le giostre hanno comunque due giorni di tempo per aprire, come avviene in tutta la Puglia – spiega Cicciotti –. Chiediamo di smetterla con questi abusi: i posteggi li paghiamo per 54 mercati l’anno e abbiamo diritto a lavorare. Per noi queste sono scelte scellerate”.

Lo riporta immediato.net.