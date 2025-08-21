Edizione n° 5799

Home // Manfredonia // Manfredonia, protesta degli ambulanti contro l’ordinanza per la festa patronale

PROTESTA Manfredonia, protesta degli ambulanti contro l’ordinanza per la festa patronale

Gli ambulanti del mercato settimanale accusano il Comune di Manfredonia di averli penalizzati per favorire le giostre della festa patronale

Mercato settimanale Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Gli ambulanti del mercato settimanale insorgono contro la decisione del Comune di Manfredonia, accusato di averli penalizzati per favorire le giostre della festa patronale.

Paghiamo regolarmente e profumatamente il posto per il mercato, il Comune non può penalizzare la nostra categoria. Lasciateci lavorare”, si legge nella lettera inviata dal presidente del sindacato GOIA FENAPI di Foggia, Rosario Cicciotti, al sindaco della città.

L’ordinanza comunale prevede infatti l’anticipo del mercato del 26 agosto a domenica 24 e la sospensione di quello previsto per martedì 2 settembre. Una scelta che gli operatori considerano ingiusta.

“La festa patronale inizia il 28 agosto e le giostre hanno comunque due giorni di tempo per aprire, come avviene in tutta la Puglia – spiega Cicciotti –. Chiediamo di smetterla con questi abusi: i posteggi li paghiamo per 54 mercati l’anno e abbiamo diritto a lavorare. Per noi queste sono scelte scellerate”.

Lo riporta immediato.net.

1 commenti su "Manfredonia, protesta degli ambulanti contro l’ordinanza per la festa patronale"

  1. La Madonna di Siponto

    È una festa alla Madonna.

    È religiosità.

    Le giostre non fanno parte

    Della religiosità.

    Il lavoro di tanti piccoli ambulanti

    Non può essere gravato da uno spostamento di date.

    Spostate la festa della Madonna.

    Sacrilegio.

    Che vengano dopo martedì.

    Le giostre.

    O se tanto ci tenete spostate

    Giostre e giochi zona incolta

    Scuola Ungaretti.

Lascia un commento

