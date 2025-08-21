Siamo nel 2025, eppure oggi, le Guardie Ambientali Italiane, percorrendo la SP 57 della Montagna, nel cuore dell’area protetta del Parco Nazionale del Gargano, al km 9 circa, hanno trovato sul ciglio della strada una cucina, una lavastoviglie e una lavatrice abbandonate.

È semplicemente inconcepibile, aggiunge Manzella, assistere ancora a simili scempi, soprattutto in luoghi di straordinario valore naturalistico. Cosa dovrebbero pensare i turisti che transitano sul nostro territorio? Che tipo di immagine stiamo offrendo?

Serve più rispetto, più controlli e soprattutto più senso civico. Questo territorio merita tutela, non vergogna.

Nota a cura di Alessandro Manzella, resp.le Guardie Ambientali Italiane.