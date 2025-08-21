Siamo nel 2025, eppure oggi, le Guardie Ambientali Italiane, percorrendo la SP 57 della Montagna, nel cuore dell’area protetta del Parco Nazionale del Gargano, al km 9 circa, hanno trovato sul ciglio della strada una cucina, una lavastoviglie e una lavatrice abbandonate.
È semplicemente inconcepibile, aggiunge Manzella, assistere ancora a simili scempi, soprattutto in luoghi di straordinario valore naturalistico. Cosa dovrebbero pensare i turisti che transitano sul nostro territorio? Che tipo di immagine stiamo offrendo?
Serve più rispetto, più controlli e soprattutto più senso civico. Questo territorio merita tutela, non vergogna.
Nota a cura di Alessandro Manzella, resp.le Guardie Ambientali Italiane.
2 commenti su "Manzella (Guardie Ambientali Italiane): “I rifiuti abbandonati vanno rimossi subito”"
E il frigorifero, quei PORCONI non lo hanno cambiato???.
E’ possibile che nessuno di passaggio abbia visto nulla???.
Visto che il personaggio oggetto del servizio dispone di uno spazio adibito alla rottamazione, potrebbe provvedere in prima persona a dimostrazione della tanto declamata salvaguardia dell’ambiente.